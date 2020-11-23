Байден визначився з кандидатами на ключові посади в своїй адміністрації
Понеділок, 23 листопада 2020, 22:09
Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден визначився з кандидатурами на ключові посади в адміністрації президента.
Джерело: пресреліз з сайту президента США
Пряма мова Байдена: "Це моя команда. Ці люди досвідчені та перевірені в кризових ситуаціях, а також новаторські та творчі".
Деталі: Байден призначив:
- Ентоні Блінкена на посаду державного секретаря;
- Алехандро Майоркаса на посаду міністра з питань внутрішньої безпеки;
- Лінду Томас-Грінфілд – постійним представником США при ООН;
- Ексдержсекретаря Джона Керрі – своїм радником з питань нацбезпеки.
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