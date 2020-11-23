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Байден визначився з кандидатами на ключові посади в своїй адміністрації

Понеділок, 23 листопада 2020, 22:09

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден визначився з кандидатурами на ключові посади в адміністрації президента.

Джерело: пресреліз з сайту президента США

Пряма мова Байдена: "Це моя команда. Ці люди досвідчені та перевірені в кризових ситуаціях, а також новаторські та творчі".

Деталі: Байден призначив:

  • Ентоні Блінкена на посаду державного секретаря;
  • Алехандро Майоркаса на посаду міністра з питань внутрішньої безпеки;
  • Лінду Томас-Грінфілд – постійним представником США при ООН;
  • Ексдержсекретаря Джона Керрі – своїм радником з питань нацбезпеки.

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Теми: СШАБайден


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