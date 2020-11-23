Байден визначився з кандидатами на ключові посади в своїй адміністрації

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден визначився з кандидатурами на ключові посади в адміністрації президента.

Джерело: пресреліз з сайту президента США

Пряма мова Байдена: "Це моя команда. Ці люди досвідчені та перевірені в кризових ситуаціях, а також новаторські та творчі".

Деталі: Байден призначив:

Ентоні Блінкена на посаду державного секретаря;

Алехандро Майоркаса на посаду міністра з питань внутрішньої безпеки;

Лінду Томас-Грінфілд – постійним представником США при ООН;

Ексдержсекретаря Джона Керрі – своїм радником з питань нацбезпеки.

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