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Байден визначився з кандидатами на ключові посади в своїй адміністрації

Понеділок, 23 листопада 2020, 21:09
Байден визначився з кандидатами на ключові посади в своїй адміністрації

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден визначився з кандидатурами на ключові посади в адміністрації президента.

Джерело: пресреліз з сайту президента США

Пряма мова Байдена: "Це моя команда. Ці люди досвідчені та перевірені в кризових ситуаціях, а також новаторські та творчі".

Деталі: Байден планує призначити:

  • Ентоні Блінкена на посаду державного секретаря. Він займав найвищі посади у закордонних справах на Капітолійському пагорбі, у Білому домі та у Держдепі.
  • Алехандро Майоркаса на посаду міністра з питань внутрішньої безпеки. Він стане першим латиноамериканцем та іммігрантом на цій посаді.
  • Лінду Томас-Грінфілд – постійним представником США при ООН. 35-річна ветеранка зовнішньої служби США проходила службу на чотирьох континентах.
  • Ексдержсекретаря Джона Керрі - своїм головним координатором всіх урядових програм з питань клімату. Його призначення, зазначають у Байдена, відображає прихильність обраного президента до розв'язання проблем клімату як нагальної проблеми нацбезпеки.
  • Евріла Гейнса - директором Нацрозвідки США. Вона стане першою жінкою, яка очолить розвідувальне співтовариство.
  • Дрейка Саллівана - радником президента з питань нацбезпеки. Він стане наймолодшим на цій посаді з 1950-х років.

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"Українська правда" у Threads

Теми: СШАБайден
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