Байден определился с кандидатами на ключевые должности в своей администрации
Понедельник, 23 ноября 2020, 21:09
Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурами на ключевые должности в администрации президента.
Источник: пресс-релиз с сайта президента США
Прямая речь Байдена: "Это моя команда. Эти люди опытные и проверенные в кризисных ситуациях, а также новаторские и творческие".
Детали: Байден планирует назначить:
- Энтони Блинкена на должность государственного секретаря. Он занимал высокие должности по иностранным делам на Капитолийском холме, в Белом доме и в Госдепе.
- Алехандро Майоркас на должность министра по вопросам внутренней безопасности. Он станет первым латиноамериканцем и иммигрантом в этой должности.
- Линду Томас-Гринфилд - постоянным представителем США при ООН. 35-летняя ветеран внешней службы США проходила службу на четырех континентах.
- Экс-госсекретаря Джона Керри - главным координатором всех правительственных программ по вопросам климата. Его назначение, отмечают у Байдена, отражает приверженность избранного президента к решению проблем климата как насущной проблемы нацбезопасности.
- Эврил Гейнса - директором Нацразведки США. Она станет первой женщиной, которая возглавит разведывательное сообщество.
- Дрейка Салливана - советником президента по вопросам нацбезопасности. Он станет самым молодым на этой должности с 1950-х годов.
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