Байден определился с кандидатами на ключевые должности в своей администрации
Понедельник, 23 ноября 2020, 22:09
Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурами на ключевые должности в администрации президента.
Источник: пресс-релиз с сайта президента США
Прямая речь Байдена: "Это моя команда. Эти люди опытные и проверенные в кризисных ситуациях, а также новаторские и творческие".
Детали: Байден назначил:
- Энтони Блинкена на должность государственного секретаря;
- Алехандро Майоркас на должность министра по вопросам внутренней безопасности;
- Линду Томас-Гринфилд - постоянным представителем США при ООН;
- Экс-госсекретаря Джона Керри - своим советником по вопросам нацбезопасности.
- Эврил Гейнса - директором Нацразведки США;
- Дрейка Салливана - советником президента по вопросам нацбезопасности.
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