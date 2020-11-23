Байден определился с кандидатами на ключевые должности в своей администрации

Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурами на ключевые должности в администрации президента.

Источник: пресс-релиз с сайта президента США

Прямая речь Байдена: "Это моя команда. Эти люди опытные и проверенные в кризисных ситуациях, а также новаторские и творческие".

Детали: Байден планирует назначить:

Энтони Блинкена на должность государственного секретаря. Он занимал высокие должности по иностранным делам на Капитолийском холме, в Белом доме и в Госдепе.

на должность государственного секретаря. Он занимал высокие должности по иностранным делам на Капитолийском холме, в Белом доме и в Госдепе. Алехандро Майоркас на должность министра по вопросам внутренней безопасности. Он станет первым латиноамериканцем и иммигрантом в этой должности.

на должность министра по вопросам внутренней безопасности. Он станет первым латиноамериканцем и иммигрантом в этой должности. Линду Томас-Гринфилд - постоянным представителем США при ООН. 35-летняя ветеран внешней службы США проходила службу на четырех континентах.

- постоянным представителем США при ООН. 35-летняя ветеран внешней службы США проходила службу на четырех континентах. Экс-госсекретаря Джона Керри - главным координатором всех правительственных программ по вопросам климата. Его назначение, отмечают у Байдена, отражает приверженность избранного президента к решению проблем климата как насущной проблемы нацбезопасности.

- главным координатором всех правительственных программ по вопросам климата. Его назначение, отмечают у Байдена, отражает приверженность избранного президента к решению проблем климата как насущной проблемы нацбезопасности. Эврил Гейнса - директором Нацразведки США. Она станет первой женщиной, которая возглавит разведывательное сообщество.

- директором Нацразведки США. Она станет первой женщиной, которая возглавит разведывательное сообщество. Дрейка Салливана - советником президента по вопросам нацбезопасности. Он станет самым молодым на этой должности с 1950-х годов.

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