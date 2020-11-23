Байден определился с кандидатами на ключевые должности в своей администрации

Избранный президент США Джо Байден определился с кандидатурами на ключевые должности в администрации президента.

Источник: пресс-релиз с сайта президента США

Прямая речь Байдена: "Это моя команда. Эти люди опытные и проверенные в кризисных ситуациях, а также новаторские и творческие".

Детали: Байден назначил:

Энтони Блинкена на должность государственного секретаря;

Алехандро Майоркас на должность министра по вопросам внутренней безопасности;

Линду Томас-Гринфилд - постоянным представителем США при ООН;

Экс-госсекретаря Джона Керри - своим советником по вопросам нацбезопасности.

Эврил Гейнса - директором Нацразведки США;

Дрейка Салливана - советником президента по вопросам нацбезопасности.

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