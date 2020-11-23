Китай відправив на Місяць ракету по зразки місячної породи

Китайська ракета-носій "Long March 5" вивела на орбіту зонд, який, вперше за 44 роки, має доправити породу Місяця на Землю.

Джерело: трансляція запуску

Деталі: Запуск зонду "Чанчжен-5" відбувся із космодрому Веньчан.

Планується, що спочатку ракета-носій досягне орбіти Місяця, після приземлиться на поверхню та збере зразки, щоб повернути на їх Землю у грудні цього року.

LAUNCH! China's Long March 5 HLV launches with the Chang'e 5 lunar sample return mission.



Livestream:https://t.co/NFtlweSInw pic.twitter.com/vCgyQwf6GU — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) November 23, 2020

Очікується, що до Землі ракета доставить близько 2 кілограм породи. Це потрібно для того, щоб зрозуміти походження та формування Місяці.

Востаннє відповідні спроби були у 1970-их роках минулого століття. Тоді США та СРСР намагались зібрати породу на Місяця.

Якщо Китай зможе досягти цієї мети, то стане третьою країною у світі, якій вдалось отримали зразки місячних порід.