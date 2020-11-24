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Китай відправив на Місяць ракету по зразки місячної породи

Вівторок, 24 листопада 2020, 00:31

Китайська ракета-носій "Long March 5" відправилась на Місяць, звідки, вперше за 44 роки, має доправити місячну породу на Землю.  

Джерело: трансляція запуску

Деталі: Запуск зонду "Чанчжен-2" відбувся із космодрому Веньчан. 

Планується, що спочатку ракета-носій досягне орбіти Місяця, після приземлиться на поверхню та збере зразки, щоб повернути на їх Землю. 

Очікується, що до Землі ракета доставить близько 2 кілограм породи. Це потрібно для того, щоб зрозуміти походження та формування Місяці. 

Востаннє відповідні спроби були у 1970-их роках минулого століття. Тоді США та СРСР намагались зібрати породу на Місяця.

Якщо Китай зможе досягти цієї мети, то стане третьою країною у світі, якій вдалось отримали зразки місячних порід. 

Українська правда
Теми: космосКитай


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