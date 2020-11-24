Китай отправил на Луну ракету по образцы лунной породы

Китайская ракета-носитель "Long March 5" вывела на орбиту зонд, который впервые за 44 года, должен доставить породу Луны на Землю.

Источник: трансляция запуска

Детали: Запуск зонда "Чанчжэн-2" состоялся с космодрома Вэньчан.

Планируется, что сначала ракета-носитель достигнет орбиты Луны, после приземлится на поверхность и соберет образцы, чтобы вернуть на их Землю в декабре этого года.

LAUNCH! China's Long March 5 HLV launches with the Chang'e 5 lunar sample return mission.



Livestream:https://t.co/NFtlweSInw pic.twitter.com/vCgyQwf6GU — Chris B - NSF (@NASASpaceflight) November 23, 2020

Ожидается, что к Земле ракета доставит около 2 килограмм породы. Это нужно для того, чтобы понять происхождение и формирование Луны.

Последний раз соответствующие попытки были в 1970-х годах прошлого века. Тогда США и СССР пытались собрать породу на Луне.

Если Китай сможет достичь этой цели, то станет третьей страной в мире, которой удалось получили образцы лунной породы.