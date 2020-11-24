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Китай отправил на Луну ракету по образцы лунной породы

Вторник, 24 ноября 2020, 00:31

Китайская ракета-носитель "Long March 5" вывела на орбиту зонд, который впервые за 44 года, должен доставить породу Луны на Землю.

Источник: трансляция запуска

Детали: Запуск зонда "Чанчжэн-2" состоялся с космодрома Вэньчан.

Планируется, что сначала ракета-носитель достигнет орбиты Луны, после приземлится на поверхность и соберет образцы, чтобы вернуть на их Землю в декабре этого года. 

Ожидается, что к Земле ракета доставит около 2 килограмм породы. Это нужно для того, чтобы понять происхождение и формирование Луны.

Последний раз соответствующие попытки были в 1970-х годах прошлого века. Тогда США и СССР пытались собрать породу на Луне.

Если Китай сможет достичь этой цели, то станет третьей страной в мире, которой удалось получили образцы лунной породы.

Украинская правда
Темы: космосКитай


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