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Маск обійшов Гейтса та став другою найбагатшою людиною у світі

Вівторок, 24 листопада 2020, 02:25

Засновник Tesla Inc. та SpaceX Ілон Маск став другою найбагатшою людиною у світі, випередивши Білла Гейтса, засновника корпорації Microsoft. 

Джерело: індекс мільярдерів Bloomberg 

Деталі: Статки Маска оцінили у 127,9 мільярдів доларів. Лише в цьому році він збільшив свій капітал на 100,3 мільярда доларів, що є найбільшим показником серед 500 найбагатших людей світу. 

Ще в січні Маск займав 35 місце. Зазначається, що різке зростання його статків спричинене збільшенням вартості акцій Tesla. 

Водночас, це вдруге за вісім років, коли Гейтс опустився нижче другого місця. Укладачі індексу вказують, що якби засновник Microsoft не займався благодійністю так багато, його б статки були б більше. Наразі їх оцінюють в 127,7 мільярда доларів. 

Перше місце займає засновник інтернет-компанії Amazon Джефф Безос. 

Автори рейтингу також зазначають, що цей рік був прибутковим для найбагатших людей світу, незважаючи на пандемію, вони встигли заробити 1,3 трильйона доларів.

Українська правда
Теми: Маскгроші


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