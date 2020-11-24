Маск обошел Гейтса и стал вторым самым богатым человеком в мире

Основатель Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск стал вторым самым богатым человеком в мире, опередив Билла Гейтса, основателя корпорации Microsoft.

Источник: индекс миллиардеров Bloomberg

Детали: Состояние Маска оценили в 127,9 миллиарда долларов. Только в этом году он увеличил свой капитал на 100,3 миллиарда долларов, что является наибольшим показателем среди 500 самых богатых людей мира.

Еще в январе Маск занимал 35 место. Отмечается, что резкий рост его состояния вызван увеличением стоимости акций Tesla.

В то же время, это второй раз за восемь лет, когда Гейтс опустился ниже второго места. Составители индекса указывают, что если бы основатель Microsoft не занимался благотворительностью так много, его бы состояние было бы больше. Сейчас его оценивают в 127,7 миллиарда долларов.

Первое место занимает основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос.

Авторы рейтинга также отмечают, что этот год был прибыльным для самых богатых людей мира, несмотря на пандемию, они успели заработать 1,3 триллиона долларов.