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У Польщі не припиняються протести щодо обмеження права на аборти

Вівторок, 24 листопада 2020, 06:57

У столиці Польщі вчергове протестували проти обмеження права на аборти, що раніше своїми рішенням запровадив Конституційний суд країни. 

Джерело: "Укрінформ

Деталі: Учасники мітингу вийшли під стіни міністерства освіти Польщі та заблокували рух у кількох частинах міста. 

Причиною акції саме під освітнім відомством стали плани профільного міністра Пшемислава Чарнека застосувати персональні санкції щодо освітян та установ, які будь-яким чином будуть підтримувати протестувальників. 

Зазначається, що поліція використала силу проти учасників мітингу. Пояснили вони це тим, що протестувальники блокували проїжджу частину. Також було затримано фотокореспондента одного із польських видань начебто через напад на поліцейського. 

Частину затриманих відпустили. 

Проте до відділків згодом прийшли сотні людей, які продовжували антиурядовий протест. Там ще відбулись сутички із поліцією. 

Представники опозиційних партій, які прибули на місце, вимагали від поліції відпустити всіх затриманих. Невдовзі більшість дійсно відпустили. 

Що передувало: Ввечері 18 листопада у Варшаві знову зібралася кількатисячна акція протесту проти посилення заборони абортів в країні до майже повної; поліція застосувала проти учасників сльозогінний газ, кількох людей затримали. 

Передісторія: 

  • 22 жовтня Конституційний суд Польщі оголосив рішення про те, що аборт через дефекти плоду суперечить Конституції, встановивши правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. 
  • Після цього у Варшаві та всій країні почалися акції протесту. 
  • Президент Анджей Дуда заявив, що внесе пропозиції до Сейму, які передбачають, що аборти будуть дозволені в разі так званих летальних дефектів плоду, але не у випадку діагностики синдрому Дауна.

Читайте також: Вбивство чи можливість вибору: як міжнародне право регулює питання абортів.

Українська правда
Теми: Польщамітингиправа людини


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