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В Польше не прекращаются протесты из-за ограничения права на аборты

Вторник, 24 ноября 2020, 06:57

В столице Польши в очередной раз протестовали против ограничения права на аборты, что ранее своими решением ввел Конституционный суд страны.

Источник: "Укринформ"

Детали: Участники митинга вышли под стены министерства образования Польши и заблокировали движение в нескольких частях города.

Причиной акции именно под образовательным ведомством стали планы профильного министра Пшемислава Чарнека применить персональные санкции к педагогам и учреждениям, которые любым образом будут поддерживать протестующих.

Отмечается, что полиция использовала силу против участников митинга. Объяснили они это тем, что протестующие блокировали проезжую часть. Также был задержан фотокорреспондент одного из польских изданий якобы из-за нападения на полицейского.Часть задержанных отпустили.

Однако к участкам впоследствии пришли сотни людей, которые продолжали антиправительственный протест. Там произошли столкновения с полицией.

Представители оппозиционных партий, которые прибыли на место, требовали от полиции отпустить всех задержанных. Вскоре большинство действительно отпустили.

Что предшествовало: Вечером 18 ноября в Варшаве снова собралась многотысячная акция протеста против усиления запрета абортов в стране до почти полной; полиция применила против участников слезоточивый газ, несколько человек задержали.

Предыстория: 

  • 22 октября Конституционный суд Польши объявил решение о том, что аборт из-за дефектов плода противоречит Конституции, установив правовую основу, которая равносильна почти полном запрете на прерывание беременности в стране.
  • После этого в Варшаве и всей стране начались акции протеста.
  • Президент Дуда заявил, что внесет предложения в Сейм, которые предусматривают, что аборты будут разрешены в случае так называемых летальных дефектов плода, но не в случае диагностики синдрома Дауна.

Украинская правда
Темы: Польшамитингиправа человека


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