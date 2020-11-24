Влада Росії заявляє,, що її протичовновий корабель "Адмірал Виноградов" зупинив порушення держкордону РФ есмінцем ВМС США "Джон Маккейн" у затоці Петра Великого, пригрозивши американському кораблю тараном.

Джерело: ТАСС із посиланням на Міноборони Російської Федерації

Деталі: За твердженням Міноборони РФ, у вівторок о 6:17 (за Москвою) есмінець "Джон Маккейн", який уже кілька днів перебуває в Японському морі, порушив територіальні води РФ у затоці Петра Великого, "заглибившись за лінію морського кордону на 2 кілометри".

Дослівно: "Великий протичовновий корабель ТОФ "Адмірал Виноградов", який здійснював безпосереднє стеження за американським есмінцем, попередив міжнародним каналом зв'язку іноземний корабель про неприпустимість таких дій та можливість застосування таранного маневру для витіснення порушника з територіальних вод.

Після отриманого застереження і зміни курсу великим протичовновим кораблем ТОФ "Адмірал Виноградов" на есмінець "Джон Маккейн" американський корабель відразу вийшов у нейтральні води".