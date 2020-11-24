Влада Росії заявляє,, що її протичовновий корабель "Адмірал Виноградов" зупинив порушення держкордону РФ есмінцем ВМС США "Джон Маккейн" у затоці Петра Великого, США пояснили, що Росія незаконно претендує на нейтральні води Японського моря.

Джерело: ТАСС із посиланням на Міноборони Російської Федерації; пресслужба 7-го флоту США

Деталі: За твердженням Міноборони РФ, 24 листопада о 6:17 (за Москвою) есмінець "Джон Маккейн", який уже кілька днів перебуває в Японському морі, порушив територіальні води РФ у затоці Петра Великого, "заглибившись за лінію морського кордону на 2 кілометри".

За даними відомства, великий протичовновий корабель ТОФ "Адмірал Виноградов", який здійснював стеження за американським есмінцем, попередив міжнародним каналом зв'язку іноземний корабель про неприпустимість таких дій та можливість застосування таранного маневру для витіснення порушника з територіальних вод.

Як стверджують російські військові, "після отриманого застереження і зміни курсу великим протичовновим кораблем ТОФ "Адмірал Виноградов" на есмінець "Джон Маккейн" американський корабель відразу вийшов у нейтральні води".

Зі свого боку, 7-й флот США, штаб-квартира якого розташована в Йокосука (Японія), заявив, що корабель "Джон Маккейн" проводив операцію "Свобода навігації" (Freedom of navigation, FONOP), щоб підтвердити права й свободи мореплавання в районі затоки Петра Великого в Японському морі і оскаржити надмірні морські претензії Росії.

У США пояснюють, що в 1984 році СРСР задекларував систему прямих базових ліній вздовж свого узбережжя, за якою позначив 106 морських миль затоки Петра Великого як "внутрішні води", що не відповідає нормам міжнародного права, відображеним у Конвенції з морського права від 1982 року.

На думку США, СРСР намагався вимагати більше внутрішніх вод, ніж він мав право вимагати згідно з міжнародним правом, а Росія продовжила домагання СРСР.

Дослівно 7-й флот США: "Провівши цю операцію, Сполучені Штати продемонстрували, що ці води не є територіальним морем Росії і що Сполучені Штати не погоджуються з твердженнями Росії про те, що Петро Великий є "історичною бухтою" відповідно до міжнародного права.

Війська США діють в Індо-Тихоокеанському регіоні на щоденній основі понад сторіччя. Вони зазвичай працюють у тісній взаємодії зі союзниками і партнерами, які поділяють нашу прихильність підтримці вільного й відкритого міжнародного порядку, що сприяє безпеці та процвітанню.

Усі наші операції проводяться відповідно до міжнародного права й демонструють, що Сполучені Штати будуть літати, плавати й працювати скрізь, де це дозволено міжнародним правом – незалежно від надмірних морських претензій і незалежно від поточних подій".