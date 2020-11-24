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Россия "выгнала" американский эсминец в Японское море, ей напомнили о праве

Вторник, 24 ноября 2020, 11:08
Россия выгнала американский эсминец в Японское море, ей напомнили о праве
фото ТАСС

Власти России заявляют, что ее противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого, США объяснили, что Россия незаконно претендует на нейтральные воды Японского моря.

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны Российской Федерации; пресс-служба 7-го флота США

Детали: По утверждению Минобороны РФ, 24 ноября в 06:17 (по Москве) эсминец "Джон Маккейн", который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, "углубившись за линию морской границы на 2 километра".

По данным ведомства, большой противолодочный корабль ТОФ "Адмирал Виноградов", осуществляющий слежение за американским эсминцем, по международному каналу связи предупредил иностранный корабль о недопустимости таких действий и возможности применения таранного маневра для вытеснения нарушителя из территориальных вод. 

Как утверждают российские военные, "после полученного предостережения и смены курса большим противолодочным кораблем ТОФ "Адмирал Виноградов" на эсминец "Джон Маккейн" американский корабль сразу вышел в нейтральные воды".

Со своей стороны, 7-й флот США, штаб-квартира которого находится в Йокосука (Япония), заявил, что корабль "Джон Маккейн" проводил операцию "Свобода навигации" (Freedom of navigation, FONOP), чтобы подтвердить права и свободы мореплавания в районе залива Петра Великого в Японском море и оспорить чрезмерные морские претензии России.

В США объясняют, что в 1984 году СССР задекларировал систему прямых базовых линий вдоль своего побережья, по которой обозначил 106 морских миль залива Петра Великого как "внутренние воды", что не соответствует нормам международного права, отраженным в Конвенции по морскому праву от 1982 года.

По мнению США, СССР пытался требовать больше внутренних вод, чем он имел право требовать согласно международному праву, а Россия продолжила притязания СССР. 

Дословно 7-й флот США: "Проведя эту операцию, Соединенные Штаты продемонстрировали, что эти воды не являются территориальным морем России и что Соединенные Штаты не соглашаются с утверждениями России о том, что Петр Великий является "исторической бухтой" в соответствии с международным правом.

Войска США действуют в Индо-Тихоокеанском регионе на ежедневной основе более века. Они обычно работают в тесном взаимодействии с союзниками и партнерами, разделяющими нашу приверженность поддержанию свободного и открытого международного порядка, способствующего безопасности и процветанию. 

Все наши операции проводятся в соответствии с международным правом и демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и работать везде, где это разрешено международным правом – независимо от чрезмерных морских претензий и независимо от текущих событий".

УП, обновлено от 09:03

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Темы: РосcияСШАфлот
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