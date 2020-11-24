Легковик затисло між вантажівками: 2 людини загинули
Вівторок, 24 листопада 2020, 10:55
Вранці 24 листопада у Черкаській області між двома вантажівками затисло легковик "Део-Ланос", внаслідок аварії двоє пасажирів легкового автомобіля загинули.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "24 листопада, на автошляху Стрий-Кропивницький-Знам'янка, сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої між двома вантажівками затисло легковий автомобіль "Део-Ланос".
Деталі: Внаслідок ДТП у легковому автомобілі загинуло 2 людини.
Рятувальники деблокували тіла загиблих із пошкодженої автівки.
Наразі встановлюється кількість осіб, які знаходились в легковому автомобілі.
Українська правда