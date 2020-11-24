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Легковик затисло між вантажівками: 2 людини загинули

Вівторок, 24 листопада 2020, 09:55
Легковик затисло між вантажівками: 2 людини загинули

Вранці 24 листопада у Черкаській області між двома вантажівками затисло легковик "Део-Ланос", внаслідок аварії двоє пасажирів легкового автомобіля загинули. 

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "24 листопада, на автошляху Стрий-Кропивницький-Знам'янка, сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої між двома вантажівками затисло легковий автомобіль "Део-Ланос".

 

Деталі: Внаслідок ДТП у легковому автомобілі загинуло 2 людини.

Рятувальники деблокували тіла загиблих із пошкодженої автівки.

Наразі встановлюється кількість осіб, які знаходились в легковому автомобілі.

Українська правда

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Теми: ДТПЧеркаська область
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