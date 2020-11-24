Легковушку зажало между грузовиками: 2 человека погибли

Утром 24 ноября в Черкасской области между двумя грузовиками зажало автомобиль "Део-Ланос", в результате аварии двое пассажиров легкового автомобиля погибли.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "24 ноября, на автодороге Стрый-Кропивницкий-Знаменка, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого между двумя грузовиками зажало легковой автомобиль "Део-Ланос".

Детали: В результате ДТП в легковом автомобиле погибли 2 человека.

Спасатели деблокировали тела погибших из поврежденного автомобиля.

Сейчас устанавливается количество лиц, находившихся в легковом автомобиле.