Легковушку зажало между грузовиками: 2 человека погибли
Вторник, 24 ноября 2020, 09:55
Утром 24 ноября в Черкасской области между двумя грузовиками зажало автомобиль "Део-Ланос", в результате аварии двое пассажиров легкового автомобиля погибли.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "24 ноября, на автодороге Стрый-Кропивницкий-Знаменка, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого между двумя грузовиками зажало легковой автомобиль "Део-Ланос".
Детали: В результате ДТП в легковом автомобиле погибли 2 человека.
Спасатели деблокировали тела погибших из поврежденного автомобиля.
Сейчас устанавливается количество лиц, находившихся в легковом автомобиле.
Украинская правда