Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Легковушку зажало между грузовиками: 2 человека погибли

Вторник, 24 ноября 2020, 09:55
Легковушку зажало между грузовиками: 2 человека погибли

Утром 24 ноября в Черкасской области между двумя грузовиками зажало автомобиль "Део-Ланос", в результате аварии двое пассажиров легкового автомобиля погибли.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "24 ноября, на автодороге Стрый-Кропивницкий-Знаменка, произошло дорожно-транспортное происшествие в результате которого между двумя грузовиками зажало легковой автомобиль "Део-Ланос".

 

Детали: В результате ДТП в легковом автомобиле погибли 2 человека.

Спасатели деблокировали тела погибших из поврежденного автомобиля.

Сейчас устанавливается количество лиц, находившихся в легковом автомобиле.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПЧеркасская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
ДТП
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Последние новости
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
Все новости...
Реклама: