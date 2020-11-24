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В Офісі генпрокурора придумали новий підхід до розслідування злочинів на Донбасі

Вівторок, 24 листопада 2020, 11:05
Фото zn.ua

Офіс генерального прокурора має намір створити шість мобільних груп для розслідування злочинів на Донбасі.

Джерело: заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв’ю ZN.UA

Пряма мова: "Ми перебуваємо в постійному пошуку, як ще вдосконалити методику розслідування, активізувати його, знайти нові докази.

Тому ми плануємо запустити новий інструмент – мобільні групи.

Передбачається, що вони фіксуватимуть грубі порушення міжнародних гуманітарних норм, прав людини, які мали місце в певний період часу на конкретній території. Йдеться про території, визволені у 2014–2015 роках".

Деталі: За словами Мамедова, попри те, що минуло більше 5 років, на місці подій можуть залишатися докази, важливі для розслідувань, свідки й жертви, які допоможуть відновити хронологію подій.

Наразі розглядають варіант створення 6 таких груп терміном дії на півроку і з розподілом їхньої роботи за територіальним принципом.

Наприклад, одна група – Авдіївка – Красногорівка – Мар’їнка Донецької області, друга – Маріуполь і т.п.

До таких місій з установлення фактів мають входити прокурор, слідчий, а в окремих випадках і експерти – судово-медичні, балісти, екологи та представники Міноборони.

Теми: Офіс генпрокурораДонбасвійна


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