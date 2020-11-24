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В Офисе генпрокурора придумали новый подход к расследованию преступлений на Донбассе

Вторник, 24 ноября 2020, 10:05
В Офисе генпрокурора придумали новый подход к расследованию преступлений на Донбассе
Фото zn.ua

Офис генерального прокурора намерен создать шесть мобильных групп для расследования преступлений на Донбассе.

Источник: заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA

Прямая речь: "Мы находимся в постоянном поиске, как еще усовершенствовать методику расследования, активизировать его, найти новые доказательства.

Поэтому мы планируем запустить новый инструмент – мобильные группы.

Предполагается, что они будут фиксировать грубые нарушения международных гуманитарных норм, прав человека, которые имели место в определенный период времени на конкретной территории. Речь идет о территориях, освобожденных в 2014-2015 годах".

Детали: По словам Мамедова, несмотря на то, что прошло более 5 лет, на месте событий могут оставаться доказательства, важные для расследований, свидетели и жертвы, которые помогут восстановить хронологию событий.

Сейчас рассматривают вариант создания 6 таких групп сроком действия на полгода и с распределением их работы по территориальному принципу.

Например, одна группа – Авдеевка – Красногоровка – Марьинка Донецкой области, вторая – Мариуполь и т.п.

В такие миссии по установлению фактов должны входить прокурор, следователь, а в отдельных случаях и эксперты – судебно-медицинские, баллисты, экологи и представители Минобороны.

Темы: Офис генпрокурораДонбассвойна
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