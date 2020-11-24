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У Німеччині планують послабити карантин на Різдво: дозволять святкувати по 10 осіб

Вівторок, 24 листопада 2020, 10:33
У Німеччині планують послабити карантин на Різдво: дозволять святкувати по 10 осіб

16 федеральних земель Німеччини планують дозволити зібрання до 10 осіб на Різдво і Новий рік, пропонуючи деяке пом'якшення коронавірусних обмежень, щоб дозволити сім'ям і друзям святкувати разом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Глави федеральних земель обговорять проєкт рішення з канцлером Ангелою Меркель в середу. Мер Берліна Майкл Мюллер заявив, що заходи, узгоджені лідерами земель пізно ввечері в понеділок, будуть прийняті.

Прем'єри двох земель також заявили, що існує широка домовленість щодо продовження терміну дії національного карантину до 20 грудня, щоб уповільнити поширення пандемії COVID-19 і зробити сімейні зібрання можливими на Різдво.

2 листопада Німеччина закрила бари, ресторани і розважальні заклади на місяць. Школи та магазини залишаються відкритими, в той час як приватні зібрання обмежені максимум 10 людьми з двох сімей.

Згідно з новими планами, приватні зібрання до Різдва будуть обмежені максимум п'ятьма людьми. Крім того, напередодні Нового року буде заборонений феєрверк в громадських місцях, щоб уникнути скупчення великої кількості людей.

"Різдво та інші святкування повинні бути можливі як святкування з сім'єю і друзями навіть в цей незвичайний рік, хоча і в меншому масштабі", - йдеться в проєкті.

Прем'єри також домовилися продовжити до грудня допомогу компаніям, що постраждали від обмежень, введених в листопаді.

Інститут Роберта Коха повідомив у вівторок, що щоденне число підтверджених випадків коронавірусу в Німеччині виросло на 13 554 за останні 24 години до 942 687. Загальна кількість загиблих склала 14 361.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинакоронавірусCovid-2019святкуваннякарантин
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