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В Германии планируют ослабить карантин на Рождество: разрешат праздновать по 10 человек

Вторник, 24 ноября 2020, 10:33
В Германии планируют ослабить карантин на Рождество: разрешат праздновать по 10 человек

16 федеральных земель Германии планируют разрешить собрания до 10 человек на Рождество и Новый год, предлагая некоторое смягчение коронавирусных ограничений, чтобы позволить семьям и друзьям праздновать вместе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Главы федеральных земель должны обсудить проект решения с канцлером Ангелой Меркель в среду. Мэр Берлина Майкл Мюллер заявил, что меры, согласованные лидерами земель поздно вечером в понедельник, будут приняты.

Премьеры двух земель также заявили, что существует широкая договоренность о продлении срока действия национального карантина до 20 декабря, чтобы замедлить распространение пандемии COVID-19 и сделать семейные собрания возможными на Рождество.

2 ноября Германия закрыла бары, рестораны и развлекательные заведения на месяц. Школы и магазины остаются открытыми, в то время как частные собрания ограничены максимум 10 людьми из двух семей.

Согласно новым планам, частные собрания до Рождества будут ограничены максимум пятью людьми. Кроме того, в канун Нового года будет запрещен фейерверк в общественных местах, чтобы избежать скопления большого количества людей.

"Рождество и другие празднования конца года должны быть возможны как празднование с семьей и друзьями даже в этот необычный год, хотя и в меньшем масштабе", - говорится в проекте.

Премьеры также договорились продлить до декабря помощь компаниям, пострадавшим от ограничений, введенных в ноябре.

Институт Роберта Коха (RKI) сообщил во вторник, что ежедневное число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло на 13 554 за последние 24 часа до 942 687. Общее число погибших составило 14 361 человек.

Темы: ГерманиякоронавирусCovid-2019празднованиякарантин
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