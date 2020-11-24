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ОГПУ: Українці, примусово призвані у Криму, – жертви і можуть розраховувати на захист

Вівторок, 24 листопада 2020, 11:47
Фото pep.org.ua

Офіс генерального прокурора вважає українців у Криму, яких примусово призвали до російської армії, не злочинцями, а жертвами – такі люди можуть розраховувати на захист України.

Джерело: заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов в інтерв’ю ZN.UA

Пряма мова: "Наші громадяни в Криму, яких РФ примусово призивала і продовжує призивати в ряди своїх збройних сил, не злочинці, а жертви воєнних злочинів і можуть розраховувати на захист України.

З початку окупації по лютий 2020 року країна-агресор провела 11 призовних кампаній, під час яких, щонайменше, 25 тисяч чоловіків змушені були йти служити".

Деталі: Водночас він додав, що сьогодні потенційно статус воєнного злочинця тільки за подіями на Донбасі можуть отримати понад сотні людей. Це ті люди, проти яких ведуться розслідування, частина вже має обґрунтовані підозри.

За словами Мамедова, цього року тільки на рівні Департаменту нагляду за злочинами прокурори оголосили підозру 54 особам у вчиненні особливо тяжких злочинів під час збройного конфлікту.  

Крім того, у частині кримінальних проваджень, у яких процесуальне керівництво здійснює Департамент, до суду передано 143 справи щодо 148 обвинувачуваних. З початку року винесено 8 вироків, серед них – на 13 років засуджено ексначальника розвідки сектора в зоні АТО за держзраду, двох громадян РФ на 7 та 8 років за замах на теракт у Києві.

За словами Мамедова, щоб притягнути усіх винних до кримінальної відповідальності, а всіх жертв війни відновити у їхніх правах, потрібні зміни. Зокрема, треба імплементувати норми міжнародного гуманітарного та кримінального права в національне законодавство.

Він додав, що зробити це намагаються вже кілька років, але ще з попереднього скликання парламенту ніяк це не вдається.

Теми: КримРосіяарміявійна


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