ОГПУ: Украинцы, принудительно призванные в Крыму, – жертвы и могут рассчитывать на защиту

Офис генерального прокурора считает украинцев в Крыму, которых принудительно призвали в российскую армию, не преступниками, а жертвами – такие люди могут рассчитывать на защиту Украины.

Источник: заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью ZN.UA

Прямая речь: "Наши граждане в Крыму, которых РФ принудительно призывала и продолжает призывать в ряды своих вооруженных сил, не преступники, а жертвы военных преступлений и могут рассчитывать на защиту Украины.

С начала оккупации по февраль 2020 года страна-агрессор провела 11 призывных кампаний, во время которых, по меньшей мере, 25 000 мужчин вынуждены были идти служить".

Детали: В то же время он добавил, что сегодня потенциально статус военного преступника только за событиями на Донбассе могут получить более сотни людей. Это те люди, против которых ведутся расследования, часть уже имеет обоснованные подозрения.

По словам Мамедова, в этом году только на уровне Департамента надзора за преступлениями прокуроры объявили подозрения 54 лицам в совершении особо тяжких преступлений во время вооруженного конфликта.

Кроме того, в части уголовных производств, в которых процессуальное руководство осуществляет Департамент, в суд передано 143 дела по 148 обвиняемых. С начала года вынесено 8 приговоров, в том числе – на 13 лет осужден экс-начальник разведки сектора в зоне АТО за госизмену, двое граждан РФ на 7 и 8 лет за покушение на теракт в Киеве.

По словам Мамедова, чтобы привлечь всех виновных к уголовной ответственности, а всех жертв войны восстановить в их правах, нужны изменения. В частности, надо имплементировать нормы международного гуманитарного и уголовного права в национальное законодательство.

Он добавил, что сделать это пытаются уже несколько лет, но еще с предыдущего созыва парламента никак это не удается.