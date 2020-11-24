У ВООЗ просять утриматися від пишних новорічних свят

У Всесвітній організації охорони здоров’я закликають країни не пом’якшувати карантин під час новорічних свят, а громадян виважено приймати рішення, чи проводити сімейні зустрічі.

Джерело: AFP

Виконавчий директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Раян: "Якщо в країні немає необхідної інфраструктури, і влада не в змозі відстежувати контакти людей, які заразилися, та ізолювати їх, то послаблення призведуть до різкого зростання кількості заражень".

Глава підрозділу ВООЗ із нових хвороб і зоонозів Марія Ван Керхове: "Ризик нижчий або вищий, але ризик є… Це неймовірно складно, тому що особливо під час відпустки... ми дійсно хочемо бути з сім'єю, але в деяких ситуаціях важке рішення не проводити сімейні зібрання - найбезпечніший варіант".

Деталі: Представники ВООЗ наголошують, що уникати сімейних зібрань буде "найбезпечнішим" на Різдво.

Також вони відзначили, що уряди країн повинні збалансувати економічні та соціальні обмеження у святковий період, бо надто суворі заборони можуть стати причиною протестів.

На думку Керхове, кожна людина вирішить для себе, чи може вона потенційно занести вірус до будинку родичів із групи ризику.

Вона припустила, що цьогоріч віртуальне святкування може бути кращим рішенням: "Навіть якщо ви не можете святкувати разом в цьому році, ви можете знайти способи відсвяткувати, коли все це закінчиться".