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ВОЗ просят воздержаться от пышных новогодних праздников

Вторник, 24 ноября 2020, 10:57
ВОЗ просят воздержаться от пышных новогодних праздников

Во Всемирной организации здравоохранения призывают страны не смягчать карантин во время новогодних праздников, а граждан взвешенно принимать решение, проводить ли семейные встречи.

Источник: AFP

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан: "Если в стране нет необходимой инфраструктуры, и власть не в состоянии отслеживать контакты людей, заразившихся, и изолировать их, то ослабление приведут к резкому росту количества заражений".

Глава подразделения ВОЗ из новых болезней и зоонозов Мария Ван Керхове: "Риск ниже или выше, но риск есть... Это невероятно сложно, потому что особенно во время отпуска... мы действительно хотим быть с семьей, но в некоторых ситуациях трудное решение не проводить семейные собрания - самый безопасный вариант".

Детали: Представители ВОЗ отмечают, что избегать семейных собраний будет "самым безопасным" на Рождество.

Также они отметили, что правительства стран должны сбалансировать экономические и социальные ограничения в праздничный период, потому что слишком строгие запреты могут стать причиной протестов.

По мнению Керхове, каждый человек решит для себя, может ли он потенциально занести вирус в дом родственников из группы риска.

Она предположила, что в этом году виртуальное празднования может быть лучшим решением: "Даже если вы не можете праздновать вместе в этом году, можно найти способы отпраздновать, когда все это закончится".

Украинская правда

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Темы: здравоохранениекоронавирусCovid-2019празднованиякарантин
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