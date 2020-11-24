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Зеленський підписав закон про допуск слідчих і прокурорів в район ООС на Донбасі

Вівторок, 24 листопада 2020, 11:10

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо допуску слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Закон "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях" № 948-ІХ Верховна Рада ухвалила 15 вересня 2020 року.

Документ унормовує допуск представників органів досудового розслідування та прокуратури до району стримування російської агресії у Донецькій та Луганській областях для виконання повноважень, покладених на них Кримінальним процесуальним кодексом України.

Законом встановлено, що представники органів досудового розслідування та прокуратури можуть здійснювати свої повноваження у кримінальних провадженнях щодо правопорушень, вчинених, зокрема, у вказаному районі. Їм має надаватися обов’язковий допуск та відповідне сприяння.

Порядок допуску дізнавачів, слідчих і прокурорів до району стримування російської агресії на Донбасі визначає командувач Об’єднаних сил.

Українська правда
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