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Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС на Донбассе

Вторник, 24 ноября 2020, 11:10

Президент Владимир Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии.

Источник: Офис президента

Детали: Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях" № 948-ІХ Верховная Рада приняла 15 сентября 2020 года.

Документ нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях для выполнения полномочий, возложенных на них Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Законом установлено, что представители органов досудебного расследования и прокуратуры могут осуществлять свои полномочия по уголовным производствах в отношении правонарушений, совершенных, в частности, в указанном районе. Им полагается обязательный допуск и соответствующее содействие.

Порядок допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии в Донбассе определяет командующий Объединенных сил.

Украинская правда

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