Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС на Донбассе

Вторник, 24 ноября 2020, 12:10

Президент Владимир Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии.

Источник: Офис президента

Детали: Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях" № 948-ІХ Верховная Рада приняла 15 сентября 2020 года.

Документ нормирует допуск представителей органов досудебного расследования и прокуратуры в район сдерживания российской агрессии в Донецкой и Луганской областях для выполнения полномочий, возложенных на них Уголовным процессуальным кодексом Украины.

Законом установлено, что представители органов досудебного расследования и прокуратуры могут осуществлять свои полномочия по уголовным производствах в отношении правонарушений, совершенных, в частности, в указанном районе. Им полагается обязательный допуск и соответствующее содействие.

Порядок допуска дознавателей, следователей и прокуроров в район сдерживания российской агрессии в Донбассе определяет командующий Объединенных сил.

Украинская правда


powered by lun.ua
Главное сегодня

COVID в Украине: 12 287 случаев за сутки, Киевская область вышла на второе место

Украина на 5 месте среди стран Европы по числу новых случаев COVID-19

Советник Ермака: Транша МВФ в этом году не будет 

Контроль больных COVID: власть разрабатывает приложение и готовит изменения в законы

Новости 23 ноября: коронавирус и Зеленский, результаты выборов

фотоЗеленский назначил нового главу Сумской области

Все новости...
Последние новости
12:21
Ткаченко предлагает запланировать двухнедельный локдаун на новогодние праздники
12:21
В Украину не пустили венгерского топ-чиновника, ответственного за Закарпатье
12:16
Умер больной COVID-19 гендиректор КБ "Південне"
12:12
Бюджет-2021: Финальный документ до сих пор не сформирован – нардеп
12:10
Зеленский подписал закон о допуске следователей и прокуроров в район ООС на Донбассе
12:08
обновлено от 09:03Россия "выгнала" американский эсминец в Японское море, ей напомнили о праве
11:57
ВОЗ просят воздержаться от пышных новогодних праздников
11:52
Кабмин еще на год перенес рост зарплат учителей. Но Шкарлет уверяет, что повышение будет
11:47
ОГПУ: Украинцы, принудительно призванные в Крыму, – жертвы и могут рассчитывать на защиту
11:46
Свободная торговля с Израилем начнется со следующего года
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!