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Помер хворий на COVID-19 гендиректор КБ "Південне"

Вівторок, 24 листопада 2020, 11:16
Помер хворий на COVID-19 гендиректор КБ Південне

Помер хворий на коровірус генеральний директор конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярев.

Джерело: пресслужба ОП

Дослівно: "Зловісний ковід забрав ще одного українця – Олександра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне"...

Він – один з найбільш досвідчених фахівців нашої аерокосмічної галузі. Він розумів на сто відсотків, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі".

Деталі: 31 жовтня Дегтярову виповнилося 69 років.

Він з 1975 року працював в КБ "Південне". Пройшов шлях від інженера до генерального конструктора – гендиректора ДП "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К. Янгеля":

  • 1975 – 1999 рр. ‒ інженер, старший інженер, начальник групи, начальник служби;
  • 1999 – 2005 рр. ‒ заступник генконструктора – гендиректора зі зовнішньоекономічної діяльності;
  • 2005 – 2010 рр. ‒ перший заступник генконструктора – гендиректора з системного проектування й комплексного розвитку підприємства;
  • З 2010 – 2016 рр. ‒ генконструктор – гендиректор.
  • З 2018 р. ‒ гендиректор.

Його нагороджували орденами "За заслуги" III і II ступенів (2002, 2011), медалями Федерації космонавтики СРСР імені академіка М.К. Янгеля і імені  академіка М.О. Пилюгіна, більше ніж 20 медалями Федерації космонавтики СРСР, Росії, України та інших відомств і органів ракетно-космічної сфери.

"Почесний працівник космічної галузі України" (2001), заслужений машинобудівник України (2004). Лауреат Державної премії України (2009), лауреат "Золотої медалі В.Ф. Уткіна" Російської Федерації (2011).

Передісторія: 

  • Раніше через захворювання на коронавірус помер мер Борисполя і лідер виборів міського голови у 2020 році Олександр Федорук та новообраний мер Конотопа Олександр Луговий.

Українська правда
Теми: Covid-2019космосУкраїнакоронавірус
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