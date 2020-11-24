Помер хворий на COVID-19 гендиректор КБ "Південне"
Вівторок, 24 листопада 2020, 12:16
Помер хворий на коровірус генеральний директор конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярев.
Джерело: пресслужба ОП
Дослівно: "Зловісний ковід забрав ще одного українця – Олександра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне"...
Він – один з найбільш досвідчених фахівців нашої аерокосмічної галузі. Він розумів на сто відсотків, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі".
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Українська правда