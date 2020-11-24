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Помер хворий на COVID-19 гендиректор КБ "Південне"

Вівторок, 24 листопада 2020, 12:16

Помер хворий на коровірус генеральний директор конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярев.

Джерело: пресслужба ОП

Дослівно: "Зловісний ковід забрав ще одного українця – Олександра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне"...

Він – один з найбільш досвідчених фахівців нашої аерокосмічної галузі. Він розумів на сто відсотків, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі".

Доповнюється...

Українська правда
Теми: Covid-2019космосУкраїнакоронавірус


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