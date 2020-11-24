Умер больной COVID-19 гендиректор КБ "Південне"
Вторник, 24 ноября 2020, 12:16
Умер больной на коровирус генеральный директор конструкторского бюро "Південне" Александр Дегтярев.
Источник: пресс-служба ОП
Дословно: "Зловещий ковид забрал еще одного украинца - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне"...
Он - один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли. Он понимал полностью, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе".
Дополняется...
Украинская правда