Умер больной COVID-19 гендиректор КБ "Південне"

Умер больной на коровирус генеральный директор конструкторского бюро "Південне" Александр Дегтярев.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Зловещий ковид забрал еще одного украинца - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне"...

Он - один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли. Он понимал полностью, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе".

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