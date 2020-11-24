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Умер больной COVID-19 гендиректор КБ "Південне"

Вторник, 24 ноября 2020, 12:16

Умер больной на коровирус генеральный директор конструкторского бюро "Південне" Александр Дегтярев.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Зловещий ковид забрал еще одного украинца - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне"...

Он - один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли. Он понимал полностью, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе".

Дополняется...

Украинская правда
Темы: Covid-2019космосУкраинакоронавирус


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