Умер больной COVID-19 гендиректор КБ "Південне"

Умер больной на коровирус генеральный директор конструкторского бюро "Південне" Александр Дегтярев.

Источник: пресс-служба ОП

Дословно: "Зловещий ковид забрал еще одного украинца - Александра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне"...

Он - один из самых опытных специалистов нашей аэрокосмической отрасли. Он понимал полностью, как важно интегрировать Украину в глобальную работу по расширению возможностей человечества в космосе".

Детали: 31 октября Дегтярову исполнилось 69 лет.

Он с 1975 года работал в КБ "Південне". Прошел путь от инженера до генерального конструктора - гендиректора ГП "Конструкторское бюро "Південне" им. М.К. Янгеля":

1975 - 1999 гг. - инженер, старший инженер, начальник группы, начальник службы;

1999 - 2005 гг. - заместитель генконструктора - гендиректора по внешнеэкономической деятельности;

2005 - 2010 гг. - первый заместитель генконструктора - гендиректора по системному проектированию и комплексному развитию предприятия;

с 2010 - 2016 гг. - генконструктор - гендиректор.

с 2018 - гендиректор.

Его награждали орденами "За заслуги" III и II степеней (2002, 2011), медалями Федерации космонавтики СССР имени академика М.К. Янгеля и имени академика Н.А. Пилюгина, более 20 медалями Федерации космонавтики СССР, России, Украины и других ведомств и органов ракетно-космической сферы.

"Почетный работник космической отрасли Украины" (2001), заслуженный машиностроитель Украины (2004). Лауреат Государственной премии Украины (2009), лауреат "Золотой медали В.Ф. Уткина" Российской Федерации (2011).

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