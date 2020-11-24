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Синоптики прогнозують від 8° морозу до 10° тепла

Вівторок, 24 листопада 2020, 12:28
Ельдар Сарахман, УП

Найближчої доби погоду України визначатиме тепле на Лівобережжі та вологе повітря атлантичного походження.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 25 листопада в східних, у більшості північних, місцями в центральних областях невеликий дощ, вночі на сході з мокрим снігом, на решті території без опадів. На сході на дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу; вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті та крайньому півдні до 10° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві в середу - вночі без опадів, вдень невеликий дощ; температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.

26 листопада в Україні опадів не передбачається, лише вночі в східних областях місцями невеликий дощ і сніг. На дорогах східних областей місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в західних до 5° морозу; вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті та в південних областях до 10° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У столиці 26 листопада без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6° тепла.

Теми: погода


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