Синоптики прогнозируют от 8° мороза до 10° тепла

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплый на Левобережье и влажный воздух атлантического происхождения.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра



Детали: 25 ноября в восточных, в большинстве северных, местами в центральных областях небольшой дождь, ночью на востоке с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. На востоке на дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 2-7° тепла, на Прикарпатье и крайнем юге до 10° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве в среду - ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.



26 ноября в Украине осадков не предвидится, лишь ночью в восточных областях местами небольшой дождь и снег. На дорогах восточных областей местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных до 5° мороза; днем 2-7° тепла, на Прикарпатье и в южных областях до 10° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.



В столице 26 ноября без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.