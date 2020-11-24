Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Синоптики прогнозируют от 8° мороза до 10° тепла

Вторник, 24 ноября 2020, 12:28
Эльдар Сарахман, УП

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплый на Левобережье и влажный воздух атлантического происхождения.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 25 ноября в восточных, в большинстве северных, местами в центральных областях небольшой дождь, ночью на востоке с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. На востоке на дорогах местами гололедица. Ветер западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 2-7° тепла, на Прикарпатье и крайнем юге до 10° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В Киеве в среду - ночью без осадков, днем небольшой дождь; температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.

26 ноября в Украине осадков не предвидится, лишь ночью в восточных областях местами небольшой дождь и снег. На дорогах восточных областей местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в западных до 5° мороза; днем 2-7° тепла, на Прикарпатье и в южных областях до 10° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° тепла.

В столице 26 ноября без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.  

Темы: погода


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел

Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники

"Батькивщину" лишили государственного финансирования

Вступили в силу изменения в ПДД для водителей, велосипедистов и пешеходов

Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти

COVID в Украине: 13 882 случая за сутки, Киев и область сбавили "обороты"

Все новости...
погода
Половину Украины накроет дождь и мокрый снег
В ближайшие дни похолодания не будет – синоптики
Синоптики рассказали, где в воскресенье выпадет снег
Последние новости
16:36
ЕС и Совет Европы в очередной раз напомнили Украине о Стамбульской конвенции
16:23
фото, видеоКомандир-предатель с Нацгвардии оказался российским шпионом – СБУ
16:10
ВВП Еврозоны может упасть на 3% до конца 2020 года
16:10
В Киеве задержали заказчиков похищения лидера цыганской общины Харькова
15:36
Мэром Николаева остается действующий глава города, кандидат от ОПЗЖ проиграл
15:31
Суд по MH17 отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы
15:27
Кабмин до конца 2021 года продлил экономические санкции против РФ
15:23
Шмыгаль оговорился, что места COVID-пациентам скоро будут искать по районным больницам
15:22
Кабмин возобновил предоставление "пакетов малыша"
15:08
Дело о хищении: Музей Революции Достоинства заявил о дискредитационной атаке
Все новости...