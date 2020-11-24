Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Путіна ще не готові визнати Байдена президентом США

Вівторок, 24 листопада 2020, 12:39

Рішення чинного президента США Дональда Трампа почати процес передачі влади ще не досить, щоб президент РФ Володимир Путін офіційно привітав Джо Байдена з перемогою на американських виборах.

Джерело: Російське агентство ТАСС із посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Деталі: Відповідаючи на питання, чи є приводом для поздоровлень Байдену рекомендація Трампа надана Адміністрації загальних служб США щодо передачі повноважень, Пєсков відповів: "Ні, цього недостатньо".

Пряма мова Пєскова: "Ще триває розгляд (скарг – ред.) і перерахунок голосів в деяких штатах, без якого не можуть бути офіційно підсумки виборів".

Що цьому передувало: У вівторок Адміністрація загальних служб США, що опікується питаннями зміни президента, повідомила Джо Байдену, що готова розпочати процес передачі повноважень.

                                                         

Теми: БайденСШАРосія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Ткаченко пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята

В Україну не пустили угорського топ-урядовця, відповідального за Закарпаття

Помер хворий на COVID-19 гендиректор КБ "Південне"

Міськрада у Львові провела перше засідання без мера. Садовий обурений

COVID в Україні: 12 287 випадків за добу, Київська область вийшла на друге місце 

Україна на 5 місці серед країн Європи за числом нових випадків COVID-19

Усі новини...
Байден
12 друзів і ворогів Джо Байдена. Все про українські зв'язки нового президента США
Адміністрація Трампа готова почати передачу справ Байдену
Байден визначився з кандидатами на ключові посади в своїй адміністрації
Останні новини
13:30
Парламент Литви затвердив Інгріду Шимоніте на посаді прем'єр-міністра
13:28
Понад 1 млн інфікованих COVID-19 в Україні до кінця року. Прогнози українських вчених
13:28
До списку 100 жінок року BBC увійшла українська підприємиця
13:19
Україна приєднується до Спільної системи зборів Євроконтролю
13:16
Зеленський звільнив главу Хмельниччини
13:12
20 тисяч українських правоохоронців у Криму перейшли на бік окупантів – ОГП
13:11
Вартість Bitcoin уперше за 3 роки досягла 19 тисяч доларів
13:03
Внутрішні переселенці в Україні масово потребують житла
13:01
Через рішення КС суд закрив справу колишнього міністра енергетики
12:45
Творці російської вакцини від коронавірусу заявили про її 95-відсоткову ефективність
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!