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У Путіна ще не готові визнати Байдена президентом США

Вівторок, 24 листопада 2020, 11:39
У Путіна ще не готові визнати Байдена президентом США

Рішення чинного президента США Дональда Трампа почати процес передачі влади ще не досить, щоб президент РФ Володимир Путін офіційно привітав Джо Байдена з перемогою на американських виборах.

Джерело: Російське агентство ТАСС із посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Деталі: Відповідаючи на питання, чи є приводом для поздоровлень Байдену рекомендація Трампа надана Адміністрації загальних служб США щодо передачі повноважень, Пєсков відповів: "Ні, цього недостатньо".

Пряма мова Пєскова: "Ще триває розгляд (скарг – ред.) і перерахунок голосів в деяких штатах, без якого не можуть бути офіційно підсумки виборів".

Що цьому передувало: У вівторок Адміністрація загальних служб США, що опікується питаннями зміни президента, повідомила Джо Байдену, що готова розпочати процес передачі повноважень.

                                                         

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденСШАРосія
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