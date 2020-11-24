У Путіна ще не готові визнати Байдена президентом США

Рішення чинного президента США Дональда Трампа почати процес передачі влади ще не досить, щоб президент РФ Володимир Путін офіційно привітав Джо Байдена з перемогою на американських виборах.

Джерело: Російське агентство ТАСС із посиланням на прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

Деталі: Відповідаючи на питання, чи є приводом для поздоровлень Байдену рекомендація Трампа надана Адміністрації загальних служб США щодо передачі повноважень, Пєсков відповів: "Ні, цього недостатньо".

Пряма мова Пєскова: "Ще триває розгляд (скарг – ред.) і перерахунок голосів в деяких штатах, без якого не можуть бути офіційно підсумки виборів".

Що цьому передувало: У вівторок Адміністрація загальних служб США, що опікується питаннями зміни президента, повідомила Джо Байдену, що готова розпочати процес передачі повноважень.