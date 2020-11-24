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Адміністрація Трампа готова почати передачу справ Байдену

Вівторок, 24 листопада 2020, 03:10
Адміністрація Трампа готова почати передачу справ Байдену

Адміністрація загальних служб, що опікується питаннями зміни президента, повідомила Джо Байдену, що готова розпочати процес передачі повноважень. 

Джерело: Reuters, Трамп у Twitter

Деталі: Зазначається, що після кількох тижнів заперечення результатів, чинний президент США Дональд Трамп все ж таки дозволив чиновникам Адміністрації загальних служб на чолі із Емілі Мерфі почати процес передачі влади. 

З понеділка Байден отримає доступ до всіх ресурсів, в яких раніше йому відмовляли через юридичні проблеми із визначенням переможця виборів. 

"Я хочу подякувати Емілі Мерфі із Адміністрації загальних служб за її відданість нашій країні…Ми продовжимо нашу боротьбу, і я вірю, що ми переможемо!
Тим не менше, в інтересах нашої країни, я рекомендую Емілі та її команді зробити те, що необхідно щодо першочергових протоколів, та порадив своїй команді зробити те саме", – написав Трамп у Twitter. 

Відповідний крок означає, що у Байдена з’явиться федеральний офіс та кошти до того періоду, поки він офіційно не займе посаду президента. Окрім того, йому також дадуть доступ до звітів щодо нацбезпеки, які отримує Трамп. 

Що передувало: Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден визначився з кандидатурами на ключові посади в адміністрації президента. 

Читайте також: Ціна впертості Трампа: які проблеми загрожують США через невизнання перемоги Байдена. 

Нагадаємо: 

  • Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп відмовлявся визнавати свою поразку на виборах і заявляв про нібито фальсифікації – втім, не наводив переконливих доказів своїх слів. 
  • Американські суди відхилили низку позовів Трампа щодо голосування в Пенсильванії, Аризоні та Мічигані. На додачу, кампанія Трампа вчора відмовилася від більшої частини позову у Пенсильванії.

Українська правда
Теми: ТрампБайденСША
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