Адміністрація Трампа готова почати передачу справ Байдену

Адміністрація загальних служб, що опікується питаннями зміни президента, повідомила Джо Байдену, що готова розпочати процес передачі повноважень.

Джерело: Reuters, Трамп у Twitter

Деталі: Зазначається, що після кількох тижнів заперечення результатів, чинний президент США Дональд Трамп все ж таки дозволив чиновникам Адміністрації загальних служб на чолі із Емілі Мерфі почати процес передачі влади.

З понеділка Байден отримає доступ до всіх ресурсів, в яких раніше йому відмовляли через юридичні проблеми із визначенням переможця виборів.

"Я хочу подякувати Емілі Мерфі із Адміністрації загальних служб за її відданість нашій країні…Ми продовжимо нашу боротьбу, і я вірю, що ми переможемо!

Тим не менше, в інтересах нашої країни, я рекомендую Емілі та її команді зробити те, що необхідно щодо першочергових протоколів, та порадив своїй команді зробити те саме", – написав Трамп у Twitter.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good...