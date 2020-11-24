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Внутрішні переселенці в Україні масово потребують житла

Вівторок, 24 листопада 2020, 12:03
Внутрішні переселенці в Україні масово потребують житла

За оцінками міжнародних організацій, забезпечення житлом потребують майже 70% внутрішньо переміщених осіб в Україні.

Джерело: Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Денисової: "За приблизними оцінками, за державної підтримки житло отримали майже 1% ВПО. Водночас, за оцінками міжнародних організацій, забезпечення житлом потребують майже 70% ВПО".

Деталі: Крім того, Денисова наголосила, що на державному рівні досі немає офіційних даних щодо потреб ВПО у житлі.

При цьому відсутня інформація про кількість ВПО, яким житло було надано за підтримки держави або органів місцевого самоврядування.

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Теми: переселенціУкраїна
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