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Внутренние переселенцы в Украине массово нуждаются в жилье

Вторник, 24 ноября 2020, 13:03

По оценкам международных организаций, в обеспечении жильем нуждаются почти 70% внутренне перемещенных лиц в Украине.

Источник: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Денисовой: "По приблизительным оценкам, при государственной поддержке жилье получили почти 1% ВПО. В то же время, по оценкам международных организаций, в обеспечении жильем нуждаются почти 70% ВПО".

Детали: Кроме того, Денисова отметила, что на государственном уровне до сих пор нет официальных данных о потребностях ВПО в жилье.

При этом отсутствует информация о количестве ВПО, которым жилье было предоставлено при поддержке государства или органов местного самоуправления.

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Темы: переселенцыУкраина


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