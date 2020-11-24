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МЗС пояснив, чому заборонив в'їзд в Україну високопосадовцю Угорщини

Вівторок, 24 листопада 2020, 13:56
Фото з Twitter ЄП

Міністерство закордонних справ України пояснило відмову у в’їзді угорському високопосадовцю Іштвану Грежі тим, що він всупереч закону займався передвиборчою агітацією в Україні. 

Про це йдеться в коментарі речника МЗС у вівторок, який отримала "Європейська правда". 

Раніше ЄП стало відомо з кількох джерел, що у вівторок вранці Грежу не пустили в Україну на пункті пропуску "Лужанка" в Закарпатській області. Грежа є уповноваженим угорського міністра, відповідальним за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег і Закарпаттям.

В МЗС пояснили, що у випадку із Іштваном Грежею мали місце зафіксовані у публічному просторі факти порушення ним положень Виборчого кодексу України, що забороняють іноземцям вдаватися до агітації за одну з політичних сил в Україні – учасника виборчого процесу.  

"Прийняте рішення не стосується сфери міждержавних відносин. Заборона в’їзду пов’язана виключно з діями конкретного громадянина, в яких містяться ознаки правопорушення", – зазначив речник МЗС.

Він наголосив, що відповідно до встановленого порядку, рішення про заборону в’їзду в Україну оголошується іноземцю в пункті пропуску через державний кордон і законодавством України не передбачена можливість заздалегідь інформувати іноземця про прийняте рішення щодо заборони йому в’їзду.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто тоді називав рішення "жалюгідним і нісенітницею", однак згодом сторони повідомили про примирення. Зокрема, український міністр Дмитро Кулеба заявляв, що домовився з Угорщиною "перегорнути сторінку" і відновити співпрацю.

Теми: МЗСУгорщина


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