Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

МИД объяснил, почему запретил въезд в Украину топ-чиновнику из Венгрии

Вторник, 24 ноября 2020, 13:56
Фото с Twitter ЕП

Министерство иностранных дел Украины объяснило отказ во въезде венгерскому топ-чиновнику Иштвану Греже тем, что он вопреки закону занимался предвыборной агитацией в Украине.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД во вторник, который получила "Европейская правда".

Ранее ЕП стало известно из нескольких источников, во вторник утром Грежу не пустили в Украину на пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области. Грежа является уполномоченным венгерского министра, ответственным за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.

В МИД объяснили, что в случае с Иштваном Грежей имели место зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения им положений Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил в Украине - участника избирательного процесса.

"Принятое решение не касается сферы межгосударственных отношений. Запрет въезда связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения", – отметил представитель МИД.

Он отметил, что в соответствии с установленным порядком, решение о запрете въезда в Украину объявляется иностранцу в пункте пропуска через государственную границу и законодательством Украины не предусмотрена возможность заранее информировать иностранца о принятом решении о запрете ему въезда.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах вопреки международным нормам, запрещающие вмешательство во внутреннюю политику других государств.

Официально имена лиц не назывались, но из источников было известно, что это Иштван Грежа и госсекретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в венгерском правительстве Арпад Янош Потапи.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тогда называл решение "жалким и бессмысленным", однако впоследствии стороны сообщили о примирении. В частности, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что договорился с Венгрией "перевернуть страницу" и возобновить сотрудничество.

В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий, участвующих в местных выборах на Закарпатье – КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

Темы: МИДВенгрия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кабмин согласовал голов Закарпатской и Харьковской ОГА, первым стал винодел

Шмыгаль не исключает локдауна на зимние праздники

"Батькивщину" лишили государственного финансирования

Вступили в силу изменения в ПДД для водителей, велосипедистов и пешеходов

Байден озвучил свои шаги на первые 100 дней у власти

COVID в Украине: 13 882 случая за сутки, Киев и область сбавили "обороты"

Все новости...
МИД
В МИД появился новый пресс-секретарь
Кулеба и глава МИД Германии обсудили ситуацию с новыми КПВВ на Донбассе
Кулеба о решении РФ: Украина закрыла торгпредства еще три месяца назад
Последние новости
16:36
ЕС и Совет Европы в очередной раз напомнили Украине о Стамбульской конвенции
16:23
фото, видеоКомандир-предатель с Нацгвардии оказался российским шпионом – СБУ
16:10
ВВП Еврозоны может упасть на 3% до конца 2020 года
16:10
В Киеве задержали заказчиков похищения лидера цыганской общины Харькова
15:36
Мэром Николаева остается действующий глава города, кандидат от ОПЗЖ проиграл
15:31
Суд по MH17 отказал в расследовании альтернативных сценариев катастрофы
15:27
Кабмин до конца 2021 года продлил экономические санкции против РФ
15:23
Шмыгаль оговорился, что места COVID-пациентам скоро будут искать по районным больницам
15:22
Кабмин возобновил предоставление "пакетов малыша"
15:08
Дело о хищении: Музей Революции Достоинства заявил о дискредитационной атаке
Все новости...