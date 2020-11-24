МИД объяснил, почему запретил въезд в Украину топ-чиновнику из Венгрии

Министерство иностранных дел Украины объяснило отказ во въезде венгерскому топ-чиновнику Иштвану Греже тем, что он вопреки закону занимался предвыборной агитацией в Украине.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД во вторник, который получила "Европейская правда".

Ранее ЕП стало известно из нескольких источников, во вторник утром Грежу не пустили в Украину на пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области. Грежа является уполномоченным венгерского министра, ответственным за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.

В МИД объяснили, что в случае с Иштваном Грежей имели место зафиксированные в публичном пространстве факты нарушения им положений Избирательного кодекса Украины, запрещающие иностранцам прибегать к агитации за одну из политических сил в Украине - участника избирательного процесса.

"Принятое решение не касается сферы межгосударственных отношений. Запрет въезда связан исключительно с действиями конкретного гражданина, в которых содержатся признаки правонарушения", – отметил представитель МИД.

Он отметил, что в соответствии с установленным порядком, решение о запрете въезда в Украину объявляется иностранцу в пункте пропуска через государственную границу и законодательством Украины не предусмотрена возможность заранее информировать иностранца о принятом решении о запрете ему въезда.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах вопреки международным нормам, запрещающие вмешательство во внутреннюю политику других государств.

Официально имена лиц не назывались, но из источников было известно, что это Иштван Грежа и госсекретарь Венгрии, ответственный за национальную политику в венгерском правительстве Арпад Янош Потапи.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тогда называл решение "жалким и бессмысленным", однако впоследствии стороны сообщили о примирении. В частности, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что договорился с Венгрией "перевернуть страницу" и возобновить сотрудничество.

В день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий, участвующих в местных выборах на Закарпатье – КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.