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Після смерті мера в Борисполі пройдуть вибори у 2021 році

Вівторок, 24 листопада 2020, 12:58
Після смерті мера в Борисполі пройдуть вибори у 2021 році

Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори на посаду міського голови на 17 січня 2021 року, а початок виборчого процесу припадає на 28 листопада.

Джерело: Громадянська мережа "Опора"

Деталі: Попередню постанову Бориспільської ТВК про призначення повторних виборів на 31 січня було скасовано ЦВК.

Станом на вечір 23 листопада, Бориспільська ТВК оприлюднила свою постанову.

Як зазначається у постанові ТВК така дата повторних виборів була обрана з урахуванням висновків викладених у постанові ЦВК №500.

 
ОПОРА

Передісторія:

  • Мер Борисполя і переможець на місцевих виборах 25 жовтня Анатолій Федорчук помер від коронавірусної хвороби COVID-19 28 жовтня.

Хочете дізнатися більше про закулісся виборів? 26 листопада о 19:00 наші журналісти зустрінуться із членами Клубу УП і розкажуть усе, що знають про місцеві вибори.  

Реєстрація на подію доступна в онлайн-кабінеті учасника Клубу УП. Долучайтеся!

Теми: місцева владавибори
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