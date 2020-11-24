Після смерті мера в Борисполі пройдуть вибори у 2021 році

Бориспільська міська ТВК призначила повторні вибори на посаду міського голови на 17 січня 2021 року, а початок виборчого процесу припадає на 28 листопада.

Джерело: Громадянська мережа "Опора"

Деталі: Попередню постанову Бориспільської ТВК про призначення повторних виборів на 31 січня було скасовано ЦВК.

Станом на вечір 23 листопада, Бориспільська ТВК оприлюднила свою постанову.

Як зазначається у постанові ТВК така дата повторних виборів була обрана з урахуванням висновків викладених у постанові ЦВК №500.

ОПОРА

Передісторія:

Мер Борисполя і переможець на місцевих виборах 25 жовтня Анатолій Федорчук помер від коронавірусної хвороби COVID-19 28 жовтня.

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