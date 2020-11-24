После смерти мэра в Борисполе пройдут выборы в 2021 году

Бориспольская городская ТИК назначила повторные выборы на пост городского главы на 17 января 2021 года, а начало избирательного процесса приходится на 28 ноября.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Детали: Предварительное постановление Бориспольского ТИК о назначении повторных выборов на 31 января было отменено ЦИК.

По состоянию на вечер 23 ноября, Бориспольская ТИК обнародовала свое постановление.

Как отмечается в постановлении ТИК, такая дата повторных выборов была выбрана с учетом выводов изложенных в постановлении ЦИК №500.

ОПОРА

Предыстория:

Мэр Борисполя и победитель на местных выборов 25 октября Анатолий Федорчук умер от коронавирусной болезни COVID-19 28 октября.

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