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После смерти мэра в Борисполе пройдут выборы в 2021 году

Вторник, 24 ноября 2020, 12:58
После смерти мэра в Борисполе пройдут выборы в 2021 году

Бориспольская городская ТИК назначила повторные выборы на пост городского главы на 17 января 2021 года, а начало избирательного процесса приходится на 28 ноября.

Источник: Гражданская сеть "Опора"

Детали: Предварительное постановление Бориспольского ТИК о назначении повторных выборов на 31 января было отменено ЦИК.

По состоянию на вечер 23 ноября, Бориспольская ТИК обнародовала свое постановление.

Как отмечается в постановлении ТИК, такая дата повторных выборов была выбрана с учетом выводов изложенных в постановлении ЦИК №500.

 
ОПОРА

Предыстория:

  • Мэр Борисполя и победитель на местных выборов 25 октября Анатолий Федорчук умер от коронавирусной болезни COVID-19 28 октября.

Хотите узнать больше о закулисье выборов? 

26 ноября в 19:00 наши журналисты встретятся с членами Клуба УП и расскажут все, что знают о местных выборах. Регистрация на событие доступна в онлайн-кабинете участника Клуба УП. Присоединяйтесь!

Темы: местная властьвиборы
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