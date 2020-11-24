У Києві закрита станція метро "Хрещатик" через анонімне повідомлення про замінування.

Джерело: Twitter столичного метрополітену

Дослівно: "Станцію "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування".

Деталі: Інформацію про відкриття станції опублікують після перевірки.

Відзначимо, що невідомі також повідомляли про "замінування" столичної станції метро "Хрещатик" 21 листопада, тоді вибухонебезпечних предметів не виявили.