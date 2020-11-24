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На станції метро "Хрещатик" шукають вибухівку

Вівторок, 24 листопада 2020, 14:34

У Києві закрита станція метро "Хрещатик" через анонімне повідомлення про замінування.

Джерело: Twitter столичного метрополітену

Дослівно: "Станцію "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування".

Деталі: Інформацію про відкриття станції опублікують після перевірки.

Відзначимо, що невідомі також повідомляли про "замінування" столичної станції метро "Хрещатик" 21 листопада, тоді вибухонебезпечних предметів не виявили

Українська правда
Теми: метроКиїв


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