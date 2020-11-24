У Києві була закрита станція метро "Хрещатик" через анонімне повідомлення про замінування, але за результатами перевірки вибухівки не знайшли.

Джерело: Twitter столичного метрополітену

Дослівно: "Станцію "Хрещатик" перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено. Станцію та пересадку відчинено для пасажирів"

Деталі: Станцію "Хрещатик" та пересадку зачиняли на вхід та вихід через анонімний дзвінок про мінування. Наразі метрополітен працює у звичайному режимі.

Відзначимо, що невідомі також повідомляли про "замінування" столичної станції метро "Хрещатик" 21 листопада, тоді вибухонебезпечних предметів не виявили.