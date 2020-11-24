На станции метро "Крещатик" искали взрывчатку
Вторник, 24 ноября 2020, 14:54
В Киеве была закрыта станция метро "Крещатик" из-за анонимного сообщения о минировании, но по результатам проверки взрывчатки не нашли.
Источник: Twitter столичного метрополитена
Дословно: "Станцию "Крещатик" проверили, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станция и пересадка открыты для пассажиров".
Детали: Станцию "Крещатик" и пересадку закрывали на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Сейчас метрополитен работает в обычном режиме.
Отметим, что неизвестные также сообщали о "заминировании" столичной станции метро "Крещатик" 21 ноября, тогда взрывоопасных предметов не обнаружили.
Украинская правда