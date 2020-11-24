На станции метро "Крещатик" ищут взрывчатку
Вторник, 24 ноября 2020, 14:34
В Киеве закрыта станция метро "Крещатик" из-за анонимного сообщения о заминировании.
Источник: Twitter столичного метрополитена
Дословно: "Станция "Крещатик" и пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании".
Детали: Информацию об открытии станции опубликуют после проверки.
Отметим, что неизвестные также сообщали о "заминировании" столичной станции метро "Крещатик" 21 ноября, тогда взрывоопасных предметов не обнаружили.
Украинская правда