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На станции метро "Крещатик" ищут взрывчатку

Вторник, 24 ноября 2020, 14:34

В Киеве закрыта станция метро "Крещатик" из-за анонимного сообщения о заминировании.

Источник: Twitter столичного метрополитена

Дословно: "Станция "Крещатик" и пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании".

Детали: Информацию об открытии станции опубликуют после проверки.

Отметим, что неизвестные также сообщали о "заминировании" столичной станции метро "Крещатик" 21 ноября, тогда взрывоопасных предметов не обнаружили.

Украинская правда
Темы: метроКиев


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