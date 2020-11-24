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На станции метро "Крещатик" искали взрывчатку

Вторник, 24 ноября 2020, 14:54
На станции метро Крещатик искали взрывчатку

В Киеве была закрыта станция метро "Крещатик" из-за анонимного сообщения о минировании, но по результатам проверки взрывчатки не нашли.

Источник: Twitter столичного метрополитена

Дословно: "Станцию "Крещатик" проверили, взрывоопасных предметов не обнаружено. Станция и пересадка открыты для пассажиров".

Детали: Станцию "Крещатик" и пересадку закрывали на вход и выход из-за анонимного звонка о минировании. Сейчас метрополитен работает в обычном режиме.

Отметим, что неизвестные также сообщали о "заминировании" столичной станции метро "Крещатик" 21 ноября, тогда взрывоопасных предметов не обнаружили.

Украинская правда

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Темы: метроКиев
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