В Киеве закрыта станция метро "Крещатик" из-за анонимного сообщения о заминировании.

Источник: Twitter столичного метрополитена

Дословно: "Станция "Крещатик" и пересадка закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании".

Детали: Информацию об открытии станции опубликуют после проверки.

Отметим, что неизвестные также сообщали о "заминировании" столичной станции метро "Крещатик" 21 ноября, тогда взрывоопасных предметов не обнаружили.