Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЄС купить 160 млн доз американської вакцини Moderna

Вівторок, 24 листопада 2020, 14:45

Європейська комісія домовилася про купівлю потенційної вакцини від коронавірусу з американською компанією Moderna.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі.

"Завтра ми затвердимо новий контракт, щоб забезпечити ще одну вакцину в нашому портфоліо. Цей контракт дозволить нам купити до 160 мільйонів доз вакцин, виробленої компанією Moderna. Відповідно до результатів досліджень, ця вакцина може бути надзвичайно ефективною проти коронавірусу", - сказала фон дер Ляєн.

"Як тільки вакцина доведе свою ефективність і безпечність, кожна країна ЄС отримає її на рівних умовах", - додала вона.

Фон дер Ляєн нагадала, що це буде вже шостий контракт Єврокомісії із виробниками потенційних вакцин від коронавірусу і Брюссель працює над ще одним.

Умови контракту поки невідомі, але раніше Moderna оголосила, що продаватиме свою вакцину за ціною від 25 до 37 доларів за дозу.

Moderna заявила, що її експериментальна вакцина на 94,5% ефективна в запобіганні COVID-19, грунтуючись на проміжних даних останніх клінічних випробувань, і стала другим розробником, який повідомив про результати, які набагато перевершили очікування після Pfizer і її партнера BioNTech.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз може заплатити понад 10 мільярдів доларів за сотні мільйонів доз вакцин-кандидатів, які розробляють фармацевтичні компанії Pfizer/BioNTech і CureVac.

Теми: вакцинаціяЄССШАCovid-2019коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На залізниці запустили "пілот" мобільного зв’язку

Ткаченко пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята

В Україну не пустили угорського топ-урядовця, відповідального за Закарпаття

Помер хворий на COVID-19 гендиректор КБ "Південне"

Міськрада у Львові провела перше засідання без мера. Садовий обурений

COVID в Україні: 12 287 випадків за добу, Київська область вийшла на друге місце 

Усі новини...
вакцинація
Творці російської вакцини від коронавірусу заявили про її 95-відсоткову ефективність
Сійярто: Угорщина почала тестування російської вакцини від коронавірусу
Ще одна вакцина від COVID-19 може бути ефективною на 90%
Останні новини
15:13
Угорщина обговорює, чим відповісти Україні на заборону в’їзду її урядовцю
15:12
Зеленський уточнив, хто насамперед отримає вакцину від COVID-19 в Україні
15:10
Могилянка відкрила донабір для білорусів, які потерпають від режиму
15:07
Зеленський анонсував заходи для підтримки бізнесу: 8 тисяч для ФОПів і податкові канікули
14:54
Зеленський закликав українців допомогти ресторанам і кафе флешмобом
14:45
ЄС купить 160 млн доз американської вакцини Moderna
14:43
"Доступні кредити 5-7-9%": обсяги позик сягнули 13,5 мільярдів
14:39
відеоЗеленський записав новий ролик про "щастя у 2020 році"
14:38
Стали відомі переможці першого хакатону з розвитку онлайн-кінотеатрів
14:34
На станції метро "Хрещатик" шукають вибухівку
Усі новини...