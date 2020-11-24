Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЕС купит 160 млн доз американской вакцины Moderna

Вторник, 24 ноября 2020, 14:45

Европейская комиссия договорилась о покупке потенциальной вакцины от коронавируса с американской компанией Moderna.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе.

"Завтра мы утвердим новый контракт, чтобы обеспечить еще одну вакцину в нашем портфолио. Этот контракт позволит нам купить в 160 млн доз вакцин, производимой компанией Moderna. Согласно результатам исследований, эта вакцина может быть чрезвычайно эффективной против коронавируса", - сказала фон дер Ляйен.

"Как только вакцина докажет свою эффективность и безопасность, каждая страна ЕС получит ее на равных условиях", - добавила она.

Фон дер Ляйен напомнила, что это будет уже шестой контракт Еврокомиссии с производителями потенциальных вакцин от коронавируса и Брюссель работает над еще одним.

Условия контракта пока неизвестны, но ранее Moderna объявила, что будет продавать свою вакцину по цене от 25 до 37 долларов за дозу.

Moderna заявила, что ее экспериментальная вакцина на 94,5% эффективна в предотвращении COVID-19, основываясь на промежуточных данных последних клинических испытаний, и стала вторым разработчиком, который сообщил о результатах, намного превзошедших ожидания после Pfizer и ее партнера BioNTech.

Темы: вакцинацияЕССШАCovid-2019коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский анонсировал меры для поддержки бизнеса: 8 тысяч для ФЛП и налоговые каникулы

На железной дороге запустили "пилот" мобильной связи

Ткаченко предлагает двухнедельный локдаун на новогодние праздники

В Украину не пустили венгерского топ-чиновника, ответственного за Закарпатье

Умер больной COVID-19 гендиректор КБ "Південне"

Горсовет во Львове провел первое заседание без мэра. Садовый возмущен

Все новости...
вакцинация
Создатели российской вакцины от коронавируса заявили о ее 95-процентной эффективности
Сийярто: Венгрия начала тестирование российской вакцины от коронавируса
Еще одна вакцина от COVID-19 может быть эффективной на 90%
Последние новости
15:36
Группа по подготовке законов в отношении КС засекретила предварительные договоренности
15:32
КГБ Беларуси закончило дело Белгазпромбанка: соперник Лукашенко отвергает обвинения
15:13
Венгрия обсуждает, чем ответить Украине на запрет въезда ее чиновнику
15:12
Зеленский уточнил, кто прежде всего получит вакцину от COVID-19 в Украине
15:10
Могилянка открыла донабор для белорусов, которые страдают от режима
15:07
Зеленский анонсировал меры для поддержки бизнеса: 8 тысяч для ФЛП и налоговые каникулы
14:54
Зеленский призвал украинцев помочь ресторанам и кафе флэшмобом
14:45
ЕС купит 160 млн доз американской вакцины Moderna
14:43
"Доступные кредиты 5-7-9%": объемы займов достигли 13,5 миллиардов
14:39
видеоЗеленский записал новый ролик о "счастье в 2020 году"
Все новости...