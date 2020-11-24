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Могилянка відкрила донабір для білорусів, які потерпають від режиму

Вівторок, 24 листопада 2020, 15:10

Національний університет "Києво-Могилянська академія" пропонує можливості для навчання на бакалаврських та магістерських програмах студентам із Білорусі, які через політичні переслідування не можуть продовжувати навчання у своїй країні.

Джерело: НаУКМА

Деталі: "Києво-Могилянська академія" дає можливість:

- Вступити на 1-й рік навчання бакалаврських і магістерських програм, для чого з 9 листопада до 15 грудня 2020 року проводить спеціальний додатковий набір для громадян Білорусі, котрі зазнали утисків у своїй країні. Прийом документів і вступні іспити у формі співбесід відбуваються в онлайн режимі.

- Поновитися для подальшого навчання на бакалаврських і магістерських програмах – переважно від 2-го року навчання – впродовж 2020/2021 навчального року (під час зимових і літніх канікул) тим білоруським студентам, котрих виключили з білоруських університетів за політичними мотивами.

Зарахованим для навчання білоруським громадянам НаУКМА гарантує навчання і проживання у гуртожитках за вартістю, передбаченою для громадян України

Для отримання персональної онлайн консультації щодо вступу на українськомовні програми НаУКМА потрібно заповнити реєстраційну форму

Університет нагадує, що викладачі й студенти білоруських "вишів" стали активними учасниками акцій проти фальсифікацій результатів виборів – і, обстоюючи своє право на свободу та вільне волевиявлення, потерпають від репресій режиму Олександра Лукашенка.

НаУКМА наголошує, що свобода – засаднича цінність могилянців, тож "Могилянка" завжди буде підтримувати тих, хто поділяє це.  

Теми: освітаБілорусь


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