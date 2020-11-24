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Могилянка открыла донабор для белорусов, которые страдают от режима

Вторник, 24 ноября 2020, 15:10

Национальный университет "Киево-Могилянская академия" предлагает возможности для обучения на бакалаврских и магистерских программах студентам из Беларуси, которые из-за политических преследований не могут продолжать учебу в своей стране.

Источник: НаУКМА

Детали: "Киево-Могилянская академия" дает возможность:

- Поступить на 1-й год обучения бакалаврских и магистерских программ, для чего с 9 ноября по 15 декабря 2020 года проводит специальный дополнительный набор для граждан Беларуси, которые подверглись притеснениям в своей стране. Прием документов и вступительные экзамены в форме собеседований проходят в онлайн режиме.

- Восстановиться для дальнейшего обучения на бакалаврских и магистерских программах – преимущественно со 2-го года обучения – в течение 2020/2021 учебного года (во время зимних и летних каникул) тем белорусским студентам, которых исключили из белорусских университетов по политическим мотивам.

Зачисленным для обучения белорусским гражданам НаУКМА гарантирует обучение и проживание в общежитиях по стоимости, предусмотренной для граждан Украины

Для получения онлайн консультации по вступлению на украиноязычные программы НаУКМА нужно заполнить регистрационную форму

Университет напоминает, что преподаватели и студенты белорусских вузов стали активными участниками акций против фальсификаций результатов выборов – и, отстаивая свое право на свободу и свободное волеизъявление, страдают от репрессий режима Александра Лукашенко.

НаУКМА отмечает, что свобода – основополагающая ценность могилянцев, поэтому "Могилянка" всегда будет поддерживать тех, кто разделяет это.

Темы: образованиеБеларусь


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