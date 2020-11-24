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Угорщина обговорює, чим відповісти Україні на заборону в’їзду її урядовцю

Вівторок, 24 листопада 2020, 15:13

В Угорщині обдумують відповідь на рішення України заборонити в’їзді угорському високопосадовцю Іштвану Грежі. 

Про це повідомив сам Грежа, натякнувши, якою може бути ця відповідь, пише "Європейська правда". 

Посадовець підтвердив на своїй Facebook-сторінці, що у вівторок вранці не зміг потрапити в Україну через заборону в’їзду. Він пообіцяв надати більше деталей пізніше. 

Разом з тим Грежа натякнув, якою може бути відповідь на крок Києва з боку Будапешта. Він зазначив, що угорська сторона обговорює, чи "зберігати українське відділення в Ньїредьгазі". 

Очевидно, мова про кафедру української мови та культури, яку відкрили в угорському місті Ньїредьгаза в 2017 році.

Іштван Грежа є уповноваженим угорського міністра, відповідальним за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег і Закарпаттям.

Раніше ЄП стало відомо з кількох джерел, що у вівторок вранці Грежу не пустили в Україну на пункті пропуску "Лужанка" в Закарпатській області. 

Міністерство закордонних справ України пояснило відмову тим, що Грежа всупереч закону займався передвиборчою агітацією в Україні. 

26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Теми: Угорщина


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