Угорський високопосадовець Іштван Грежа, якого у вівторок вранці не пустили на Закарпаття, прокоментував заборону на в'їзд до України і, за словами посла, Угорщина не планує заходи у відповідь на це рішення.

Грежа відреагував на рішення України на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська правда".

Посадовець підтвердив, що у вівторок вранці він не зміг потрапити у Закарпатську область, оскільки йому заборонений в’їзд. Він пообіцяв надати більше деталей пізніше.

Разом з тим Грежа зазначив, що саме зараз угорська сторона обговорює, як "зберегти українську кафедру в Ньїредьгазі", не уточнивши, про що саме йдеться.

В університеті Ньїредьгази діє кафедра української мови та культури, яку відкрили в місті в 2017 році.

не йдеться про підготовку відповіді за заборону, а натомість запевнив, що Грежа вирушив туди через фінансові проблеми, які виникли в української кафедри, а також інших кафедр університету. Посол Угорщини Іштван Ійдярто у коментарі "Європейській правді" наголосив, що, а натомість запевнив, що Грежа вирушив туди через фінансові проблеми, які виникли в української кафедри, а також інших кафедр університету.

"Я зателефонував йому (Грежі. - ЄП.). Повертаючись з кордону, він вирушив до університету Ньїредьгази, тому що у кафедри виникли справжні проблеми, як і у інших кафедр, у тому числі у зв'язку з коронавірусом. Їм потрібне додаткове фінансування. Оскільки це дуже популярний напрямок навчання, Грежа з радістю допомагає університету подолати ці фінансові проблеми", - заявив угорський посол.

Іштван Грежа є уповноваженим угорського міністра, відповідальним за розвиток співпраці між областю Саболч-Сатмар-Берег і Закарпаттям.

Раніше ЄП стало відомо з кількох джерел, що у вівторок вранці Грежу не пустили в Україну на пункті пропуску "Лужанка" в Закарпатській області.

Міністерство закордонних справ України пояснило відмову тим, що Грежа всупереч закону займався передвиборчою агітацією в Україні.

26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

Офіційно імена осіб не називалися, але з джерел було відомо, що це Іштван Грежа і держсекретар Угорщини, відповідальний за національну політику в угорському уряді Арпад Янош Потапі.

Новина доповнена коментарем посла Угорщини та виправлена редакцією.