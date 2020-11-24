Венгерский чиновник Иштван Грежа, которого во вторник утром не пустили на Закарпатье, прокомментировал запрет на въезд в Украину и, по словам посла, Венгрия не планирует меры в ответ на это решение.

Грежа отреагировал на решение Украины на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

Чиновник подтвердил, что во вторник утром он не смог попасть в Закарпатскую область, поскольку ему запрещен въезд. Он пообещал предоставить больше деталей позже.

Вместе с тем Грежа отметил, что именно сейчас венгерская сторона обсуждает, как "сохранить украинскую кафедру в Ньиредьхазе", не уточнив, о чем идет речь.

В университете Ньиредьхазы действует кафедра украинского языка и культуры, которую открыли в городе в 2017 году.

Посол Венгрии Иштван Ийдярто в комментарии "Европейской правде" отметил, что речь не идет о подготовке ответа за запрет, а заверил, что Грежа отправился туда из-за финансовых проблем, которые возникли в украинской кафедры, а также у других кафедр университета.

"Я позвонил ему (Грежи. - ЕП.). Возвращаясь с границы, он отправился в университет Ньиредьхазы, потому что у кафедры возникли настоящие проблемы, как и у других кафедр, в связи с коронавирусом и связанными проблемами. Им нужно дополнительное финансирование. Поскольку это очень популярное направление, Грежа с радостью помогает университету преодолеть эти финансовые проблемы", - заявил венгерский посол.

Иштван Грежа является уполномоченным венгерского министра, ответственным за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.

Ранее ЕП стало известно из нескольких источников, что во вторник утром Грежу не пустили в Украину на пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области.

Министерство иностранных дел Украины объяснил отказ тем, что Грежа вопреки закону занимался предвыборной агитацией в Украине.

26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах вопреки международным нормам, запрещающим вмешательство во внутреннюю политику других государств.

Новость дополнена комментарием посла Венгрии и исправлена редакцией.