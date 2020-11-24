Венгерский топ-чиновник, которого не пустили на Закарпатье, не планирует "наказывать" за это Украину
Венгерский чиновник Иштван Грежа, которого во вторник утром не пустили на Закарпатье, прокомментировал запрет на въезд в Украину и, по словам посла, Венгрия не планирует меры в ответ на это решение.
Грежа отреагировал на решение Украины на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".
Чиновник подтвердил, что во вторник утром он не смог попасть в Закарпатскую область, поскольку ему запрещен въезд. Он пообещал предоставить больше деталей позже.
Вместе с тем Грежа отметил, что именно сейчас венгерская сторона обсуждает, как "сохранить украинскую кафедру в Ньиредьхазе", не уточнив, о чем идет речь.
В университете Ньиредьхазы действует кафедра украинского языка и культуры, которую открыли в городе в 2017 году.
"Я позвонил ему (Грежи. - ЕП.). Возвращаясь с границы, он отправился в университет Ньиредьхазы, потому что у кафедры возникли настоящие проблемы, как и у других кафедр, в связи с коронавирусом и связанными проблемами. Им нужно дополнительное финансирование. Поскольку это очень популярное направление, Грежа с радостью помогает университету преодолеть эти финансовые проблемы", - заявил венгерский посол.
Иштван Грежа является уполномоченным венгерского министра, ответственным за развитие сотрудничества между областью Саболч-Сатмар-Берег и Закарпатьем.
Ранее ЕП стало известно из нескольких источников, что во вторник утром Грежу не пустили в Украину на пункте пропуска "Лужанка" в Закарпатской области.
Министерство иностранных дел Украины объяснил отказ тем, что Грежа вопреки закону занимался предвыборной агитацией в Украине.
26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии из-за агитации венгерского правительства в Закарпатской области во время избирательной кампании на местных выборах вопреки международным нормам, запрещающим вмешательство во внутреннюю политику других государств.
Новость дополнена комментарием посла Венгрии и исправлена редакцией.