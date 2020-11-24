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КДБ Білорусі закінчило справу Белгазпромбанку: суперник Лукашенка відкидає звинувачення

Вівторок, 24 листопада 2020, 14:32
КДБ Білорусі закінчило справу Белгазпромбанку: суперник Лукашенка відкидає звинувачення

Слідче управління КДБ Білорусі закінчило попереднє розслідування кримінальної справи відносно топ-менеджерів Белгазпромбанка, в тому числі проти колишнього потенційного кандидата в президенти Віктора Бабарико; він не визнає себе винним.

Джерело: TUT.by

Деталі: КДБ називає Бабарико "організатором злочинної групи". Йому пред'явлено звинувачення в підкупі організованою групою в особливо великому розмірі, а також у легалізації ("відмиванні") грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великому розмірі, відповідно.

Заступникам голови правління банку Сергію Шабану, Олександру Ільясюку, Кирилу Бадею, Дмитру Кузьмичу, а також колишньому першому заступнику голови правління Олексію Задойку і заступнику голови правління Сергію Добролету пред'явлено звинувачення в дачі хабара у великому розмірі.

Кримінальну справу пред'явлено обвинуваченим і їхнім захисникам для ознайомлення.

Всі фігуранти повністю визнали свою провину в інкримінованих їм злочинах, за винятком Бабарико, заявили в КДБ.

Нагадаємо: Справу Белгазпромбанку, яким Бабарико керував 20 років, було ініційовано після наказу президента Олександра Лукашенка "прошерстити пузатих буржуїв".

Бабарико називали найбільш реальним суперником Лукашенка на виборах 2020 року. В підсумку його до виборів не допустили.

У Білорусі понад 3 місяці тривають протести проти режиму Лукашенка, який перебуває при владі вже 26 років.

Теми: Білорусь
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