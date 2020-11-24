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КГБ Беларуси закончило дело Белгазпромбанка: соперник Лукашенко отвергает обвинения

Вторник, 24 ноября 2020, 14:32
КГБ Беларуси закончило дело Белгазпромбанка: соперник Лукашенко отвергает обвинения

Следственное управление КГБ Беларуси окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка, в том числе  против бывшего потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико; он не признает себя виновным.

Источник: TUT.by

Детали: КГБ называет Бабарико "организатором преступной группы". Ему предъявлено обвинение в подкупе организованной группой в особо крупном размере, а также в легализации ("отмывании") денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере, соответственно.

Заместителям председателя правления банка Сергею Шабану, Александру Ильясюку, Кириллу Бадею, Дмитрию Кузьмичу, а также бывшим первому заместителю председателя правления Алексею Задойко и заместителю председателя правления Сергею Добролёту предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере.

Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления.

Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Бабарико, заявили в КГБ.

Напомним: Дело Белгазпромбанка, которым Бабарико руководил 20 лет, было инициировано после приказа президента Александра Лукашенко "прошерстить пузатых буржуев".

Бабарико называли наиболее реальным соперником Лукашенко на выборах 2020 года. В итоге его к выборам не допустили.

В Беларуси более 3 месяцев продолжаются протесты против режима Лукашенко, который находится у власти уже 26 лет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусь
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