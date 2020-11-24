Посадовці відомого тракторного заводу вимагали з робітників хабарі за ордери в гуртожитки

У Харкові Служба безпеки України викрила посадовців приватного акціонерного товариства "Харківський тракторний завод" на вимаганні хабарів з працівників.

Джерело: начальник пресцентру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула у Facebook

Деталі: Оперативники спецслужби встановили, що службові особи заводу, які відповідають за майно та безпеку підприємства, організували механізм вимагання та одержання з працівників підприємства грошей за видачу ордерів на житлову площу у гуртожитках підприємства.

Це житло у 2020 році планувалося передати на баланс Харківської міської ради, що дало б працівникам можливість приватизувати нерухомість.

За кожний ордер посадовці вимагали від 3 до 5 тисяч доларів США, незважаючи на те, що працівники проживали у цих гуртожитках, були у них зареєстровані, мали стаж роботи на підприємстві від десяти до двадцяти років.

У разі відмови платити хабар, зловмисники переселяли людей до інших приміщень зі значно гіршими житловими умовами. За попередніми оцінками, від дій посадовців могли постраждати більше ніж 100 працівників заводу.

Наразі правоохоронці проводять обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів.