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Чиновники известного тракторного завода требовали с рабочих взятки за ордера в общежития

Вторник, 24 ноября 2020, 16:09

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц частного акционерного общества "Харьковский тракторный завод" в вымогательстве взяток с работников.

Источник: начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула в Facebook

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица завода, которые отвечают за имущество и безопасность предприятия, организовали механизм вымогательства и получения с работников предприятия денег за выдачу ордеров на жилую площадь в общежитиях предприятия.

Это жилье в 2020 году планировалось передать на баланс Харьковского городского совета, что позволило бы работникам возможность приватизировать недвижимость.

За каждый ордер чиновники требовали от 3 до 5000 долларов США, несмотря на то, что работники проживали в этих общежитиях, были в них зарегистрированы, имели стаж работы на предприятии от десяти до двадцати лет.

В случае отказа платить взятку, злоумышленники переселяли людей в другие помещения со значительно худшими жилищными условиями. По предварительным оценкам, от действий должностных лиц могли пострадать более 100 работников завода.

Сейчас правоохранители проводят обыски по местам работы и проживания фигурантов.

Украинская правда
Темы: СБУХарьковская область


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