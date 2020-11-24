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Уряд Чехії хоче добровільно протестувати все населення до Різдва

Вівторок, 24 листопада 2020, 15:20

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш має намір запропонувати безкоштовне тестування на антиген на COVID-19 до Різдва всім громадянам, які цього захочуть.

Про це Бабіш заявив у вівторок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чехія вже почала використовувати цільове тестування на антиген в будинках для літніх людей. Ці швидкі тести є простішими з точки зору логістики, ніж стандартні ПЛР-тести, але не такими точними. 

"Я б дуже хотів, щоб ми впоралися з цим завданням, щоб дозволити всім громадянам хоча б за тиждень або за 10 днів до Різдва мати можливість добровільно і безкоштовно пройти тести на антиген", - сказав Бабіш.

За його словами, добровільне масове тестування може бути частиною стратегічного плану, який готує Міністерство охорони здоров'я.

Сусідня Словаччина вже провела мільйони тестів на антиген на початку листопада. Тестування охопило більшу частину населення Словаччини. Ті, хто не пройшов тест, були відправлені на карантин.

За словами Бабіша, чеське тестування не матиме жодних умов.

У Чехії з населенням 10,7 мільйона осіб було проведено 2,9 мільйона стандартних лабораторних тестів з моменту початку епідемії навесні. В цілому було підтверджено 496 638 випадків інфікування.

Чехія стала однією з найбільш постраждалих країн Європи в другій хвилі пандемії. Але після  декількох тижнів карантинних заходів число випадків зараження COVID-19 почало знижуватися. У понеділок уряд знизив рівень ризику інфікування. 

У понеділок в Чехії було діагностовано 4 377 нових випадків зараження, що становить третину від денних піків, які фіксували в кінці жовтня - на початку листопада. 

Загальна кількість смертей подвоїлася в листопаді до 7360 після різкого збільшення числа випадків захворювання.

"Українська правда" у Threads

Теми: Чехіякоронавірус
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