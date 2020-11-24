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Правительство Чехии хочет добровольно протестировать все население до Рождества

Вторник, 24 ноября 2020, 15:20

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен предложить бесплатное тестирование на антиген на COVID-19 к Рождеству всем гражданам, которые этого захотят.

Об этом Бабиш заявил во вторник, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Чехия уже начала использовать целевое тестирование на антиген в домах престарелых. Эти быстрые тесты проще с точки зрения логистики, чем стандартные ПЦР-тесты, но не такие точные.

"Я бы очень хотел, чтобы мы справились с этой задачей, чтобы позволить всем гражданам хотя бы за неделю или за 10 дней до Рождества иметь возможность добровольно и бесплатно пройти тесты на антиген", - сказал Бабиш.

По его словам, добровольное массовое тестирование может быть частью стратегического плана, который готовит Министерство здравоохранения.

Соседняя Словакия уже провела миллионы тестов на антиген в начале ноября. Тестирование охватило большую часть населения Словакии. Те, кто не прошел тест, были отправлены на карантин.

По словам Бабиша, чешское тестирования не будет иметь никаких условий.

В Чехии с населением 10,7 миллиона человек было проведено 2,9 миллиона стандартных лабораторных тестов с момента начала эпидемии весной. В целом было подтверждено 496 638 случаев инфицирования.

Чехия стала одной из наиболее пострадавших стран Европы при второй волне пандемии. Но после нескольких недель карантинных мер число случаев заражения COVID-19 начало сокращаться. В понедельник правительство снизило уровень риска.

В понедельник в Чехии было диагностировано 4377 новых случаев заражения, что составляет треть от дневных пиков, которые фиксировали в конце октября - начале ноября.

Общее количество смертей удвоилось в ноябре до 7360 после резкого увеличения числа случаев заболевания.

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Темы: Чехиякоронавирус
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