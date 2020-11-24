Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Слуга народу" програв вибори мера Нікополя

Вівторок, 24 листопада 2020, 16:56
Руслан Олійник і Олександр Саюк

За результатами другого туру місцевих виборів мером Нікополя обрали представника політичної партії "За майбутнє" Олександра Саюка.

Джерело: Центральна виборча комісія

Деталі: Саюк виграв вибори із 54,64% голосів виборців. За його опонента – "Слугу народу" Руслана Олійника проголосували 42% містян.

 

Саюк ще ввечері 22 листопада заявив про свою перемогу і подякував виборцям, які його підтримали.

Новообраний мер займав посаду секретаря Нікопольської міської ради, а Олійник - голова благодійного фонду "Майбутнє Нікопольщини".

Нагадаємо:

  • У неділю, 22 листопада, відбувся другий тур виборів мера в 11 містах.
  • Результати голосування мають оприлюднити до 27 листопада включно.

Українська правда
Теми: виборимісцева владаСлуга народу


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський анонсував заходи для підтримки бізнесу: 8 тисяч для ФОПів і податкові канікули

На залізниці запустили "пілот" мобільного зв’язку

Ткаченко пропонує двотижневий локдаун на новорічні свята

В Україну не пустили угорського топ-урядовця, відповідального за Закарпаття

Помер хворий на COVID-19 гендиректор КБ "Південне"

Міськрада у Львові провела перше засідання без мера. Садовий обурений

Усі новини...
вибори
Після смерті мера в Борисполі пройдуть вибори у 2021 році
Другий тур: У Бердянську переможець обійшов опонента всього на 900 голосів
"ЄС" відповіла Садовому щодо "узурпації влади"
Останні новини
18:15
40% болгар вважають коронавірус біологічною зброєю
18:12
Влада Москви зібралася стежити за своїми жителями
18:07
Антикорупційний суд закрив справу екснардепа Полякова щодо брехні в декларації
18:02
Закриття міжбанку: гривня трохи зміцніла
15:13
виправленоУгорський топ-посадовець, якого не пустили на Закарпаття, не планує "карати" за це Україну
17:54
США запроваджують санкції проти трьох російських компаній
17:54
Поранений ворожим снайпером боєць помер у лікарні
17:48
СБУ викрила колишнього снайпера бойовиків "ЛНР", який переховувався у Харкові
17:38
Ринкова вартість Tesla уперше перетнула позначку в 500 мільярдів доларів
17:25
З фонду боротьби з COVID-19 використали 62% коштів
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!