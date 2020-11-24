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"Слуга народу" програв вибори мера Нікополя

Вівторок, 24 листопада 2020, 15:56
Слуга народу програв вибори мера Нікополя
Руслан Олійник і Олександр Саюк

За результатами другого туру місцевих виборів мером Нікополя обрали представника політичної партії "За майбутнє" Олександра Саюка.

Джерело: Центральна виборча комісія

Деталі: Саюк виграв вибори із 54,64% голосів виборців. За його опонента – "Слугу народу" Руслана Олійника проголосували 42% містян.

 

Саюк ще ввечері 22 листопада заявив про свою перемогу і подякував виборцям, які його підтримали.

Новообраний мер займав посаду секретаря Нікопольської міської ради, а Олійник - голова благодійного фонду "Майбутнє Нікопольщини".

Нагадаємо:

  • У неділю, 22 листопада, відбувся другий тур виборів мера в 11 містах.
  • Результати голосування мають оприлюднити до 27 листопада включно.

Хочете дізнатися більше про закулісся виборів? 26 листопада о 19:00 наші журналісти зустрінуться із членами Клубу УП і розкажуть усе, що знають про місцеві вибори.  

Реєстрація на подію доступна в онлайн-кабінеті учасника Клубу УП. Долучайтеся!

Українська правда
Теми: виборимісцева владаСлуга народу
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