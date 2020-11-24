"Слуга народу" програв вибори мера Нікополя
Вівторок, 24 листопада 2020, 16:56
За результатами другого туру місцевих виборів мером Нікополя обрали представника політичної партії "За майбутнє" Олександра Саюка.
Джерело: Центральна виборча комісія
Деталі: Саюк виграв вибори із 54,64% голосів виборців. За його опонента – "Слугу народу" Руслана Олійника проголосували 42% містян.
Саюк ще ввечері 22 листопада заявив про свою перемогу і подякував виборцям, які його підтримали.
Новообраний мер займав посаду секретаря Нікопольської міської ради, а Олійник - голова благодійного фонду "Майбутнє Нікопольщини".
Нагадаємо:
- У неділю, 22 листопада, відбувся другий тур виборів мера в 11 містах.
- Результати голосування мають оприлюднити до 27 листопада включно.
Українська правда