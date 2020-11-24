"Слуга народу" програв вибори мера Нікополя

За результатами другого туру місцевих виборів мером Нікополя обрали представника політичної партії "За майбутнє" Олександра Саюка.

Джерело: Центральна виборча комісія

Деталі: Саюк виграв вибори із 54,64% голосів виборців. За його опонента – "Слугу народу" Руслана Олійника проголосували 42% містян.

Саюк ще ввечері 22 листопада заявив про свою перемогу і подякував виборцям, які його підтримали.

Новообраний мер займав посаду секретаря Нікопольської міської ради, а Олійник - голова благодійного фонду "Майбутнє Нікопольщини".

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