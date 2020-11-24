"Слуга народа" проиграл выборы мэра Никополя
Вторник, 24 ноября 2020, 16:56
По результатам второго тура местных выборов мэром Никополя избрали представителя политической партии "За будущее" Александра Саюка.
Источник: Центральная избирательная комиссия
Детали: Саюк выиграл выборы с 54,64% голосов избирателей. За его оппонента - "Слугу народа" Руслана Олейника проголосовали 42% горожан.
Саюк еще вечером 22 ноября заявил о своей победе и поблагодарил избирателей, которые его поддержали.
Новоизбранный мэр занимал должность секретаря Никопольского городского совета, а Олейник - председатель благотворительного фонда "Будущее Никопольщины".
Напомним:
- В воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах.
- Результаты голосования должны обнародовать до 27 ноября включительно.
Украинская правда