"Слуга народа" проиграл выборы мэра Никополя

По результатам второго тура местных выборов мэром Никополя избрали представителя политической партии "За будущее" Александра Саюка.

Источник: Центральная избирательная комиссия

Детали: Саюк выиграл выборы с 54,64% голосов избирателей. За его оппонента - "Слугу народа" Руслана Олейника проголосовали 42% горожан.

Саюк еще вечером 22 ноября заявил о своей победе и поблагодарил избирателей, которые его поддержали.

Новоизбранный мэр занимал должность секретаря Никопольского городского совета, а Олейник - председатель благотворительного фонда "Будущее Никопольщины".

Напомним: