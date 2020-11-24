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"Слуга народа" проиграл выборы мэра Никополя

Вторник, 24 ноября 2020, 16:56
Руслан Олейник и Александр Саюк

По результатам второго тура местных выборов мэром Никополя избрали представителя политической партии "За будущее" Александра Саюка.

Источник: Центральная избирательная комиссия

Детали: Саюк выиграл выборы с 54,64% голосов избирателей. За его оппонента - "Слугу народа" Руслана Олейника проголосовали 42% горожан.

 

Саюк еще вечером 22 ноября заявил о своей победе и поблагодарил избирателей, которые его поддержали.

Новоизбранный мэр занимал должность секретаря Никопольского городского совета, а Олейник - председатель благотворительного фонда "Будущее Никопольщины".

Напомним:

  • В воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах.
  • Результаты голосования должны обнародовать до 27 ноября включительно.

Украинская правда
Темы: виборыместная властьСлуга народа


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